Messi confirma su marcha a Miami y explica su 'no' al Barcelona

Leo Messi será finalmente jugador del Inter de Miami la próxima temporada. Así lo ha reconocido el argentino en una entrevista en Mundo Deportivo en la que explica los motivos que le han llevado a tomar esta decisión que implica decir no al Barcelona. El astro no quería revivir el duro momento que pasó hace dos veranos: "Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso".

Después de confirmarse hace unos días que no renovaría su contrato todo apuntaba a que su decisión estaba entre Arabia Saudí y el Barcelona. Pero finalmente irrumpió el equipo de David Beckham, propietario de la franquicia de Florida, marcha último en la Conferencia Este de la MLS, a seis puntos de los puestos de playoff. "Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino", reconoce Messi que se convertirá en el mayor exponente del fútbol en el país que albergará el próxima edición de la Copa América en 2024 y el próximo Mundial en 2026.

El argentino insiste una y otra vez en la entrevista que no quería volver a experimentar lo de 2021, antes de marcharse al PSG: "LaLiga había dado el OK pero tampoco es real que la decisión sea mía porque faltan muchas cosas y es un verano largo en el cual no quiero volver a pasar por lo que ya pasé".

Sí confirma contactos continuos con el Barcelona, pero no con el presidente: "Con el presidente Laporta hablé muy poquito, una o dos veces como mucho. Con Xavi sí tengo mucha comunicación, desde que llegó al club mucho más, y muy seguida"

Según diferentes informaciones, la operación Messi en Miami va más allá de lo deportivo porque se trata de un proyecto con diferentes patas comerciales que servirían para que el argentino completara su sueldo. El argentino firmará por tres temporadas y podría debutar el próximo 21 de julio ante Cruz Azul. Se espera que en las próximas horas su padre y representante, Jorge Messi, viaje a Miami para cerrar los últimos flecos de un acuerdo que se hará oficial en las próximas horas.

Se habla que el Tata Martino sería el nuevo entrenador y que Sergio Busquets le acompañaría en esta aventura. También se baraja la opción de que Luis Suárez se sume a este proyecto y queda la duda de si también podría entrar en ese pack Jordi Alba. Mientras desde el club de la MLS ya dejan las primeras publicaciones relacionadas con el argentino: