Messi y Aitana Bonmatí, grandes favoritos al Balón de Oro

El delantero argentino Leo Messi y la española Aitana Bonmatí se postulan como los principales favoritos a conquistar este lunes el Balón de Oro masculino 2023, un galardón otorgado por la revista France Football en la gala de la 64ª edición del trofeo que se celebrará en el Teatro del Châtelet de París.

Messi contra Haaland y Mbappé

Leo Messi, ahora en las filas del Inter de Miami, ha levantado siete veces ya el codiciado trofeo (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021), más que ningún otro jugador en la historia, y este año se presenta como el candidato principal a tomar el relevo de Karim Benzema, que lo conquistó en 2022.

A su favor, el título mundialista en Catar. Después de tres finales consecutivas perdidas con la albiceleste, Messi logró al fin tocar la gloria en una de las mejores finales de la historia de los Mundiales, donde volvió a ser decisivo con dos goles ante Francia, empañando el portentoso partido de Kylian Mbappé.

Con ello, dejó atrás una modesta campaña con el Paris Saint-Germain, con el que se quedó lejos de sus mejores registros en una temporada en la que a pesar de ganar la Ligue 1, la Copa de la Liga y la Supercopa de Francia todo quedó empañado con la temprana eliminación del equipo en octavos de final de la Liga de Campeones.

Sus rivales

A priori, su principal contendiente por el galardón será el noruego Erling Haaland, uno de los principales artífices del éxito del Manchester City en 2023. Bota de Oro del fútbol europeo, firmó 36 goles en su debut en la Premier League, la más alta de la competición en una temporada. Un hito al que ha unido el de máximo goleador de la Liga de Campeones -12 goles en 11 partidos-, una competición que completó el glorioso 'triplete' de los de Pep Guardiola.

Precisamente, el goleador 'citizen' en la final de Estambul ante el Inter, Rodri Hernández, será otro de los que pugnen este lunes por el Balón de Oro. El centrocampista madrileño, designado MVP de aquel encuentro y nombrado mejor jugador de la pasada 'Champions' se ha convertido en el líder del cuadro inglés, una responsabilidad que también ha asumido en la selección, tomando el testigo de Sergio Busquets en el pivote y ayudando a 'la Roja' a levantar el trofeo de la Liga de Naciones hace solo unos meses.

La representación 'citizen' entre los candidatos la completan el belga Kevin De Bruyne junto a los portugueses Bernardo Silva y Rúben Dias, mientras que el alemán Ilkay Gündogan, ahora en las filas del FC Barcelona, también ha sido incluido en la lista gracias al triplete del cuadro 'sky blue'.

También cuenta con serias opciones de relevar a Benzema su compatriota Kylian Mbappé, que desplegó su mejor versión durante la Copa del Mundo, en la que comandó a los 'bleus' hacia la final. Fue el máximo goleador del torneo y anotó un histórico triplete en la final, pero él solo no bastó ante la Argentina de Messi.

Con su club, el Paris Saint-Germain, se erigió como el máximo goleador de la Ligue 1 con 29 tantos y terminó la temporada con 41 goles, un registro solo superado por los 52 de Haaland. La eliminación en octavos de 'Champions' vuelve a ser la nota negativa en la campaña del artillero galo.

Los madridistas Vinícius y Luka Modric figuran en la lista con su excompañero Karim Benzema, igual que el actual madridista Jude Bellingham, nominado por su gran curso con el Borussia Dortmund. El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann también aspira a quedar alto.

Bonmatí toma el relevo de Putellas

La centrocampista española Aitana Bonmatí se presenta como la gran favorita a ganar este lunes el trofeo del Balón de Oro, un reconocimiento más que culminaría su excelente año, marcado por haber ganado las dos máximas competiciones de la temporada y por su papel protagonista en ambas.

La centrocampista del FC Barcelona y de la selección es prácticamente la favorita indiscutible a heredar el trono de su compañera y compatriota Alexia Putellas y alargar así el dominio del fútbol femenino nacional en este galardón, que podría tener además a otras futbolistas españolas en las posiciones destacadas.

Nadie ha hecho tantos méritos, individuales y colectivos como la de Sant Pere de Ribas, que en la temporada 2022-2023 levantó su segunda Liga de Campeones con el FC Barcelona y el histórico primer Mundial con la 'Roja', con el añadido de que en las dos competiciones fue elegida la mejor futbolista, prueba de su estado de forma y sus principales rivales para el galardón deberían venir por parte de alguna de sus compañeras del Barça o de la selección. Ya en 2021, Jennifer Hermoso secundó en la votación a Alexia Putellas.

Además, Aitana Bonmatí, que culminó la pasada campaña con los títulos de la Liga F y de la Supercopa de España, ya fue elegida el pasado mes de agosto la 'Mejor Jugadora de Europa', en una votación donde arrolló con 308 puntos, 200 más que la australiana Sam Kerr (88), por lo que parece complicado que alguien le pueda arrebatar su primer Balón de Oro, el tercer consecutivo para el fútbol femenino español y el cuarto en total tras el logrado por Luis Suárez en 1960.

La catalana, quinta en la pasada edición del premio, viajará a París con el resto de nominadas de la selección española pese a que al día siguiente juegan ante Suiza en un partido clave de la Liga de Naciones, en lo que podría ser una noche de dominio del fútbol nacional y el broche a un 2023 inolvidable.

Otras cinco españolas entre las aspirantes

Junto a la catalana están seleccionadas sus compañeras Patri Guijarro, Salma Paralluelo y Mapi León, y Olga Carmona (Real Madrid) y Alba Redondo (Levante). Las tres primeras firmaron, por nivel y por trofeos, seguramente mejor año que cualquiera del resto de la lista, aunque la central aragonesa y la centrocampista balear no estuvieron en la conquista del Mundial por mantenerse firmes en su posición de no acudir a la selección por no considerar suficientes los cambios realizados tras el conflicto iniciado en septiembre de 2022.

Guijarro, de todos modos, resultó clave en el conjunto blaugrana durante la temporada y lo aderezó en la final de la Champions de Eindhoven (Países Bajos) con los dos goles que iniciaron la remontada ante el Wolfsburgo alemán y que la llevaron a ser elegida la 'MVP' del partido.

Además, la joven Salma Paralluelo es la otra futbolista de la lista que ha tenido un año sobresaliente y que se podría 'acercar' a Aitana Bonmatí, aunque su impacto individual puede ser menos poderoso pese a que anotó dos goles claves en el Mundial en los cuartos de final contra Países Bajos y en las semifinales ante Suecia. El título en Sidney la convirtió en la única jugadora en tener la triple corona mundialista ya que en agosto de 2022 ganó el Sub-20 y en noviembre de 2018 el Sub-17.

Goles importantes también anotó la madridista Olga Carmona. La lateral sevillana fue la autora del tanto que dio el histórico título ante Inglaterra en la final mundialista, que España alcanzó por otra diana clave suya en las semifinales, por lo que aspira también a quedar en posiciones destacadas.

Por otro lado, la delantera australiana Sam Kerr, tercera en las dos anteriores ediciones, podría ser la principal rival a colarse en este 'Top 3' después de otro año bastante sólido con las semifinales de la Liga de Campeones con el Chelsea y el cuarto puesto en el Mundial con su selección, además del doblete Liga y Copa con el conjunto londinense.

Courtois y Ter Stegen pugnan por el Trofeo Yashin

Por su parte, los porteros del Real Madrid Thibaut Courtois y del FC Barcelona Marc-André Ter Stegen se encuentran entre los diez nominados al Trofeo Yashin, el galardón que recompensa al mejor portero de la pasada temporada.

El alemán, campeón de LaLiga EA Sports con los azulgranas, y el belga, vigente campeón del trofeo y lesionado de gravedad este curso, integran una lista en la que el argentino Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa) podría hacerse con el premio tras salir campeón del mundo de Catar.

También están en la lista el exportero del Sevilla FC Yassine Bounou 'Bono', ahora en las filas del Al-Hilal y que alcanzó las semifinales del Mundial con Marruecos; el portero francés del AC Milan Mike Maignan; el brasileño del Manchester City Ederson; el camerunés André Onana, antes en el Inter y ahora en el Manchester United; el inglés del Arsenal Aaron Ramsdale; el croata Dominik Livakovic, antes en el Dinamo Zagreb y ahora en el Fenerbahçe; y el congoleño del Lens Brice Samba.

Bellingham opta al Trofeo Kopa

Durante la gala también se entregará el Trofeo Kopa, que premia al mejor jugador del mundo menor de 21 años y que el año pasado se adjudicó el centrocampista del Barça Pablo Martín Páez Gavira 'Gavi', que vuelve a estar nominado.

Además del jugador andaluz también están en la lista de candidatos dos compañeros del conjunto azulgrana, Pedro González 'Pedri' y Alejandro Balde, aunque el principal favorito este año parece el madridista Jude Bellingham.

El francés Eduardo Camavinga es el otro aspirante madridista en una lista que completan el alemán Jamal Musiala (Bayern de Múnich), el neerlandés Xavi Simons (PSV-RB Leipzig), el portugués Antonio Silva (Benfica), el danés Rasmus Hojlund (Atalanta-Manchester United) y el francés Elye Wahi (Lens).