Mbappé: "No le he pedido al PSG que me venda al Real Madrid"

"No he pedido (al PSG) ser vendido o salir al Real Madrid. Solo confirmé que no quiero activar el año extra previsto en el contrato. Nunca hemos hablado de una renovación con el PSG, pero estoy feliz de quedarme aquí la próxima temporada", explicó en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'.

Además, Mbappé criticó el actual proyecto futbolístico de la capital francesa: "Al más alto nivel, para un competidor como yo, el objetivo es ganar todos los títulos. Sabíamos que había carencias que tarde o temprano acabas pagando. Hay que aprender de los errores de cada temporada, para no repetirlos cada vez".

Lo cierto es que en esta ocasión, el París Saint-Germain está realmente dispuesto a traspasar a su estrella este verano, según insiste el club en la prensa francesa. "La puerta estará abierta. Hemos comenzado la fase 2 del nuevo proyecto, que se basa sobre el colectivo y no sobre lo individual. Si tenemos que reconstruir, lo haremos", asegura una fuente del club este miércoles en L'Equipe.

Camavinga, encantado con la posibilidad de ver a Mbappé de blanco

El centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga dijo este martes que, si Kylian Mbappé acaba en el Real Madrid, será "muy feliz". Camavinga fue el jugador que participó en la rueda de prensa de la selección nacional francesa, que estuvo protagonizada por Mbappé.

"Como ya habéis visto, él ha hablado. No tengo nada más que decir, pero si viene, seré muy feliz", se limitó a decir. Añadió que no vio a Mbappé con una actitud diferente hoy, tras el estallido anoche de la noticia de que no renovará al final de su contrato con el PSG en 2024, por lo que el club se plantearía traspasarle para conseguir una compensación.

Camavinga reconoció, entre sonrisas, que fue el primero en bromear con Mbappé hoy, "pero el modo en que lo he hecho queda entre él y yo. Somos muy bromistas y hay asuntos que pueden tratarse en la mesa. Te pueden atacar de vez en cuando", explicó con más sonrisas.