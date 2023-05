Mendilibar: "no hay que volver locos a los jugadores"

Mendilibar, en su comparecencia de prensa previa al partido, que ofreció en la ciudad deportiva sevillista tras el entrenamiento, explicó esta aparente despreocupación es porque "la ida está fresca", por lo que la forma de jugar de los turineses "no es algo en lo que se deba incidir" porque él se fija en su equipo, al que ,"jugar tan bien el otro día", dará "la confianza de que también puede hacerlo igual en casa".

Plus de confianza

"Ante la Juve, la ida la jugamos muy bien y no tan bien ante el Manchester, pero el resultado fue el mismo. Ese plus de confianza es la única diferencia que puedo ver entre una eliminatoria y otra", señaló un Mendilibar que pretende "dificultar la salida de balón" al rival y tener "paciencia, pero sin acomodarse" porque su fútbol consiste "en llegar, no en tener el balón por tenerlo".

El preparador vasco confesó que afronta "uno de los partidos más importantes" de su carrera, "pero importantes son todos" porque "si no subes de Regional a Tercera, igual no existe la oportunidad de estar ahora aquí. Ha habido muchos partidos importantes, aunque es una semifinal y nunca ha habido tanta gente pendiente".

Sin volverse loco

Mendilibar explicó que es un entrenador "cercano" con los futbolista, "al menos, con el que quiere serlo", ya que "no todos son igual de abiertos. Igual dos meses no es el tiempo suficiente para conocerlos", aunque dijo que "con alguno ha habido algún rifirrafe y los seguirá habiendo seguro".

Al técnico vizcaíno le "parece bien la euforia" entre los aficionados, si bien consideró que "los jugadores y los entrenadores" no se deben "volver locos con el partido" ni dar "demasiada información" sobre el rival, del que ignora "si va a jugar con línea de tres atrás o con cuatro".

"Si no lo sabes, ¿para qué te vas marear con eso?", se preguntó José Luis Mendilibar, quien firmó "un contrato de tres meses" con el Sevilla con el "estaba encantado" y aunque "alguno se llevó las manos a la cabeza", recordó sus buenos resultados para proclamar que "este muerto está muy vivo", por lo que ahora desea "acabar bien lo que comenzó bien".

"Si no sigo, me llamarán de otro lado. Y sino me llaman... ya he estado en el paro más veces", subrayó al respecto el entrenador sevillista.