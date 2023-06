Mbappé insiste en que el PSG "es su única opción" para la próxima temporada

Kylian Mbappé ha asegurado que el presidente francés Emmanuel Macron no tiene influencia en sus decisiones de carrera, y ha vuelto a insistir en que su intención es seguir en el PSG la próxima temporada. Mbappé envió una carta al PSG afirmando que no tenía intención de renovar su contrato, que vence en 2024, pero ha aclarado que no ha pedido al club francés que le permita marcharse al Real Madrid.

"¿Qué influencia tiene el presidente? En mi carrera hoy, en 2023, ninguna. Él quiere que me quede en París, mi objetivo es quedarme. Estamos en la misma sintonía", ha señalado Mbappé a los periodistas antes del partido de clasificación para la Eurocopa contra Gibraltar el viernes.

"¿Voy a dejar el PSG? Ya lo he respondido, he dicho que mi objetivo es quedarme en el PSG, esa es mi única opción en este momento. Estoy listo para volver cuando se reanude la pretemporada. No pensé que una carta matara a nadie ni que hubiera ofendido a nadie".

El PSG se enfrenta al dilema de permitir que Mbappé cumpla el último año de su contrato y no poder recuperar ninguno de los 180 millones de euros que gastaron en 2017 para fichar al delantero. Ha sido el máximo goleador de la Ligue 1 en las últimas cinco temporadas.

"Estoy acostumbrado a esto desde que era muy joven. Estoy pensando en el partido de mañana. Esa es mi única preocupación", ha insistido. "Lo que sucede fuera es secundario, siempre he logrado hacer ambas cosas.