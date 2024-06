Mbappé fuera de la lista para París 2024

El delantero Kylian Mbappé no figura en la lista previa de convocados por Francia para los Juegos de París, anunciada este lunes por el seleccionador, Thierry Henry.

Lista Provisional

Henry ha asegurado que se trata de una lista preliminar "que puede cambiar y que cambiará" y señaló que mantienen negociaciones con muchos clubes para que permitan acudir a jugadores, ya que no es una fecha de la FIFA.

Diálogo con el Real Madrid

Preguntado directamente sobre Mbappé, el seleccionador tampoco le descarta tajantemente. "No cierro la puerta a nadie, pero no hay diálogo con nadie. Tu pides, te dicen que no, y ya está. Las personas del Real Madrid con las que he hablado han sido muy directas"

Otras ausencias

En esta pre lista para los Juegos tampoco aparece el jugador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann que había expresado su deseo de acudir a la cita de este verano en su país. Henry tampoco ha convocado a los tres jugadores del Real Madrid que si estarán con Francia en la Eurocopa, Camavinga, Mendy y Tchouaméni