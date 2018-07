Mario Suárez: "El Atleti me lo ha dado todo, he cumplido todos mis sueños"

Mario Suárez, traspasado del Atlético de Madrid al Fiorentina, dijo hoy "hasta pronto" al club en el que ha pasado media vida, al que llegó con "9 años siendo atlético" y del que se va "con 28 siendo atlético", para afrontar "nuevos retos" en otra Liga tras cumplir "todos" sus "sueños" con la "camiseta que quería".

Emocionado -incluso en algún momento con los ojos llorosos cuando se emitió un vídeo de su carrera en el equipo rojiblanco desde que llegó a los 9 años desde al Alcobendas- y acompañado por su familia, amigos y Enrique Cerezo, presidente del Atlético, Mario se despidió este martes de su casa en la sala Vip del estadio Vicente Calderón.

"Es un día un poco raro para mí. Es la primera vez en mucho tiempo que estoy aquí sin ser jugador del Atleti. Desde que se hizo oficial lo mío (su traspaso al Fiorentina) me han llegado mucho mensajes de todo el mundo y no podía dejar escapar la oportunidad de despedirme de este club y de esta afición", comenzó el futbolista.

"Llegué aquí con 9 años y he podido cumplir muchos sueños que tenía: debutar con el primer equipo, jugar en el Calderón, ganar muchos títulos y vestir la camiseta de la selección. Todos los sueños que tenía se han cumplido aquí, con la camiseta que quería. Es hora de afrontar nuevos retos, en un proyecto ilusionante con el Fiorentina, en el que tengo puestas muchas esperanzas. Llegué con 9 años siendo del Atleti y me voy con 28 siendo del Atleti", afirmó.

"Donde esté, siempre seré un atlético más. Aupa Atleti", expresó el medio, que disputó 185 encuentros oficiales con el Atlético desde su debut con 18 años en Primera División en un empate sin goles frente al Sevilla el 6 de noviembre de 2005 hasta los cinco exitosos cursos que ha militado de forma consecutiva desde su vuelta en 2010.

"Para mí es un hasta luego, un hasta pronto. Allá donde esté siempre seguiré siendo un aficionado del Atlético. Me quedo con los abonos para cuando pueda venir y espero algún día poder volver aquí", prosiguió el centrocampista, "súper agradecido" a la afición del conjunto rojiblanco: "Me he sentido muy querido".

"Es una afición exigente, pero eso me ha hecho mejorar como persona y futbolista. Sólo tengo palabras de agradecimiento. Estoy muy contento de haber jugado en el Atleti y ser atlético", continuó Mario, que en un momento de la despedida recibió una camiseta firmada por todos sus compañeros con el '4' y un 'Gracias Mario' y una placa del club con la inscripción 'No te olvidamos'.

A su derecha, mientras primero escuchaba las palabras cariñosas de Cerezo, después hablaba de sus sensaciones y más tarde respondía las preguntas de los medios de comunicación, lucían sus seis títulos con el Atlético: una Liga (2013-14), una Copa del Rey (2012-13), dos Supercopas de Europa (2010 y 2012), una de España (2014) y una Liga Europa (2011-12), todas con él como un protagonista principal.

"Este último año es cuando menos continuidad he tenido. En todas esas finales las he jugado y he sido parte importante en la final. Sólo palabras de agradecimiento para este club, que me ha formado como persona y como jugador. Prefiero quedarme con los buenos momentos que con los malos", explicó.

En su despedida, al futbolista se le vienen "muchos momentos a la cabeza": "Mis sueños están ahí en ese vídeo resumidos, debutar en el primer equipo, poder ganar títulos con el equipo de mi vida, los he ido consiguiendo poco a poco, que es muy difícil conseguir esos títulos. Momentos especiales son todos, desde que entré en la cantera, desde que debuté, gané el primer título... Me siento orgulloso de haber pertenecido al Atlético de Madrid".

"El primer día que entrené en el Colegio Amorós fue especial, que venía del Alcobendas; el primer entrenamiento que me llamaron en el primer equipo, el día que debuté en Sevilla con 18 años, luego cuando volví y nada más llegar gané la Supercopa en Mónaco... Todos los momentos tienen una particularidad. Estoy muy contento de mi paso por el Atleti. No tengo más que palabras de agradecimiento. Les echaré de menos", prosiguió Mario en el estadio Vicente Calderón.

Ahora, como traspasado y con un contrato por los próximos cuatro años con el Fiorentina, según declaró Mario, afronta una "temporada en un nuevo club, nuevo proyecto y nuevos objetivos muy ilusionantes" para él. "Me motivan mucho. Estoy deseando ir a Florencia, establecerme allí y competir por cosas en la Fiore".

"La Fiorentina mostró mucho interés en mí desde el minuto 1. Me llamaron los compañeros españoles de allí, sobre todo Borja Valero, que había estado de vacaciones con él. Tenía ganas de afrontar otro reto, de probarme en otra Liga, otra experiencia... La Fiorentina, por el fútbol que propone, es el sitio ideal para mí. Estoy muy contento con la decisión que he tomado", repasó.

Entre sus metas también está su vuelta a la selección española. "Está claro que es uno de los objetivos. Busco nuevos retos, una aventura nueva fuera de España, en un equipo que propone su fútbol y que a mí me beneficia. Busco tener continuidad. Me quiero ganar el puesto desde ya y uno de los objetivos es ir a la selección. Siempre que he tenido continuidad he contado con la confianza del entrenador y por qué no ir a la Eurocopa", concluyó.