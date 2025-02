De Marcos anuncia que se retira a final de temporada

De Marcos, que igualó el pasado domingo a Muniain como segundo jugador con más partidos en la historia del Athletic (560), ha escogido este momento "para centrarse con todos los sentidos y más fuerza en los ilusionantes objetivos deportivos del equipo", cuarto en LaLiga y en octavos de final de la Liga Europa.

De Marcos, de 35 años, fichó por el Athletic en el verano de 2009 procedente del Deportivo Alavés y debutó con el equipo rojiblanco a las órdenes de Joaquín Caparrós el 6 de agosto de ese mismo año en un choque europeo frente al Young Boys suizo disputado en Berna. En sus 16 campañas en el conjunto vasco, el de Laguardia acumula por ahora 428 partidos de Liga, 53 de Copa, 8 de Liga de Campeones, 63 de Liga Europa y otros 8 de Supercopa en los que ha anotado 39 goles.

De Marcos: "Todavía no me he jubilado, quedan tres meses increíbles"

"Todavía no me he jubilado ni me he retirado. Por ejemplo, Iñaki (Williams), que me quieres mucho, si metes un gol el domingo no quiero que me lo dediques. No quiero homenajes estos fines de semana", comenta De Marcos en un breve discurso del futbolista hecho público por el Athletic en un vídeo publicado en sus canales oficiales.

"No ha sido una decisión fácil, sobre todo por el día a día tan bonito que tenemos aquí", recalca De Marcos antes de repasar la rutina de encuentros diarios con los trabajadores de Lezama, por los que se sienten "cuidados como personas únicas. Y luego, chavales, estáis vosotros y todos los compañeros con los que he compartido estos 16 años. Si esto es especial es por el día a día que tenemos aquí. Cuando tienes un día malo todo el mundo te intenta sacar una sonrisa. Me siento un privilegiado y considero que tengo muy buenos amigos aquí para siempre", recalca un emocionado De Marcos.

El de Laguardia explica además por qué ha elegido este momento para anunciar su retirada: "Quedan tres meses increíbles y nos va a venir enseguida Europa. Si íbamos pasando rondas no quería meterme entre fase y fase porque quiero que todos estemos centrados en algo muy ilusionante y también, lógicamente, en la liga", señala. "Y por el contrario, en el caso de que fuese mal y cayésemos no quería después tener que decir que lo dejaba y que se asociase una cosa a la otra. Creía que el momento oportuno era este, que todos supieseis que me quedan tres meses y poder disfrutarlos así", añade el jugador.

De Marcos comenta además que ha cumplido "muchos más sueños de todos los que pensaba cumplir" cuando llegó al Athletic en 2009 y recordó que, además de los dos títulos de la Supercopa (2015 y 2021), en 2024 alcanzó el sueño que tuvo durante toda su vida, que fue sacar la gabarra tras ganar la Copa del Rey. "Y ya puestos a soñar... Es verdad que solo me quedaría un sueño que es difícil, pero os lo dije hace unas semanas. Si creo que hay algún equipo con los que he estado que puede conseguir ese sueño que me queda sois vosotros", comentó al grupo en referencia a la final de la Liga Europa que se jugará el 21 de mayo en San Mamés. "Así que muchas gracias a todos y que os quiero mucho, chavales", concluye de Marcos, antes de ser manteado por sus compañeros al acabar el discurso que ofreció antes del entrenamiento.