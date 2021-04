El Manchester City anuncia su salida de la Superliga

El Manchester City confirmó su intención de abandonar el proyecto de la Superliga europea, en el que formaba parte de los miembros fundadores junto a otros once clubes. "El Manchester City puede confirmar que ha iniciado formalmente los procedimientos para abandonar el grupo que está desarrollando los planes para la Superliga europea", informó el club inglés en un escueto comunicado.

El City es el primer club fundador en anunciar de forma oficial su rechazo a la competición, después de que el Chelsea lo filtrara esta tarde tras las protestas de sus aficionados.

Pep Guardiola y Kevin De Bruyne, en contra

El entrenador del conjunto inglés y una de sus estrellas futbolísticas mostraron su rechazo a la creación de esta competición que tanta polémica ha provocado en el mundo en las últimas horas. El técnico española afirmó que "esto no es deporte. Tengo poca información, pero no puede considerarse deporte cuando no hay relación entre el esfuerzo y la recompensa y cuando el éxito está garantizado para unos pocos. Cuando no importa perder".

Por su parte, el jugador holandés, a través de sus redes sociales, también se mostraba en contra de esta competición en la que el club en el que juega era uno de los fundadores. "Sabemos que esto es un gran negocio y que soy pare de ello. Pero todavía soy un niño pequeño al que le encanta jugar al fútbol. No se trata de una entidad determinada en este caso, se trata de fútbol en todo el mundo" ha afirmado en su Twitter.

El resto de clubes británicos podrían seguir los pasos del City

El Chelsea fue el primer equipo inglés en filtrar su posible salida de la Superliga tras las protestas de sus aficionados antes del partido que debían disputar en la Premier League. A ello se ha sumado la dimisión del CEO del Manchester United que todo hace indicar a que tiene relación a todo este asunto. El Liverpool podría ser otro de los clubes que se marche, ya que, su capitán ha iniciado una campaña en contra de la competición. Según apunta la BBC los 6 equipos ingleses podrían abandonar la competición.

Ceferin da la bienvenida al City "a la familia del fútbol europeo"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferín, no ha tardado en pronunciarse tras la intención del City de salir de la Superliga. En un comunicado, ha afirmado que "estoy encantado de dar la bienvenida al City en su regreso a la familia del fútbol europeo".

"Han demostrado una gran inteligencia al escuchar las numerosas voces -sobre todo las de sus aficionados- que han explicado los beneficios vitales que el sistema actual tiene para todo el fútbol europeo, desde la final de la Liga de Campeones, que es un éxito mundial, hasta la primera sesión de entrenamiento de un joven jugador en un club de base", agrega.