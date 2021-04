La Superliga se tambalea: los clubes ingleses estudian su marcha con Chelsea y City a la cabeza

El Chelsea ha comenzado los procedimientos legales para abandonar la Superliga europea, de la que es miembro fundador junto a otros once clubes. "La decisión está tomada y no hay vuelta atrás", cuenta Jesús López, corresponsal de Onda Cero en Londres.

El conjunto inglés habría tomado la decisión después de las protestas de sus aficionados en los aledaños de Stamford Bridge antes del encuentro de la Premier ante el Brighton & Hove Albion, donde unas 1.000 personas prepararon una sentada en las calles contiguas al estadios para dificultar la entrada del autobús.

Petr Cech, exjugador del equipo inglés y ahora director técnico del club, tuvo que salir de Stamford Bridge para calmar a la multitud, a la que pidió tiempo para explicar la situación.

Tras los pasos del Chelsea, estaría también el Manchester City que habría comunicado a los demás organizadores que no desea formar parte de esta nueva competición. En las últimas horas los aficionados de los citizens también se concentraron cerca de Old Trafford con su lema: "Creado por los pobres, robado por los ricos".

Pep Guardiola, entrenador del City, al ser preguntado en rueda de prensa por el tema no dudó en criticar esta iniciativa promovida por doce de los mejores equipos de Europa. “Esto no es deporte. Tengo poca información, pero no puede considerarse deporte cuando no hay relación entre el esfuerzo y la recompensa y cuando el éxito está garantizado para unos pocos. Cuando no importa perder”.

Menos de 48 horas después del anuncio de la creación de la Superliga, dos de los seis clubes ingleses fundadores, a los que se les podrían unir el resto, cedería a la presión de los estamentos futbolísticos y están dispuesto a abandonar un proyecto que se ha encontrado con la oposición desde el primer momento de la UEFA, la FIFA y las demás ligas nacionales.

El Barcelona delega su presencia en la Superliga a la aprobación de sus socios

El conjunto azulgrana, otro de los miembros fundadores, supedita su participación en la misma a la aprobación por parte de la asamblea de compromisarios, según EFE. Así lo ha decidido la junta directiva presidida por Joan Laporta, quien firmó el sábado, poco antes de la final de la Copa del Rey, el documento para adherirse a la nueva competición con la citada salvedad.

En el mismo, el Barcelona añadió una cláusula según la cual se reserva la posibilidad de que el acuerdo sea validado en la asamblea de socios compromisarios. De este modo si los socios deciden que el club no forme parte de la competición, se desharía el acuerdo.