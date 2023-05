Luis Rubiales, sobre Vinicius Jr.: "Tenemos un problema en nuestro país de comportamiento, de educación y de racismo"

Después de la polémica desatada el pasado pasado domingo en Mestalla, el estadio del Valencia, por los cánticos racistas dirigidos hacia el delantero del Real Madrid Vinicius Jr., el presidente de Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha comparecido ante los medios de comunicación para condenar estos hechos.

Aunque la política de la RFEF no establece comparecer "cuando hay cuestiones sujetas a ser juzgadas en los órganos disciplinarios de la Federación", Rubiales asegura que "este es un asunto que ha adquirido una dimensión más allá del fútbol". Insultos que califica de "tremenda gravedad".

"Tenemos un problema en nuestro país", sentencia el presidente de la RFEF. Un problema que, según indica, es de "de comportamiento, de educación y de racismo". Y añade que "mientras haya un solo aficionado, un solo indeseables o un grupo de indeseables que insulten por condición sexual, color de piel, por credo, pues tenemos un grave problema que además mancha a todo un equipo, a toda una afición, a todo un club, a todo un país".

Luis Rubiales destaca que tanto Vinicios Jr. como cualquier futbolista, mujer u hombre, que sufra un insulto o cualquier acto violento, tiene su apoyo y el de la Federación. Asimismo, alega que "no va a entrar" en los comportamientos del jugador de los que se le acusan, porque "para eso están los árbitros en el terreno de juego".

Seguramente Vinicius tiene más razón de la que nos creemos

Sin embargo, Rubiales insiste en que "no podemos comparar un problema que supone un grano de arena con otro problema que supone todo un desierto", como sería el racismo en este caso. Según comenta, "un problema que mancha a todo el fútbol español". Y añade "seguramente Vinicius tiene más razón de la que nos creemos".

Por ello, desde la Federación se comprometen a trabajar para eliminar este tipo de actos. "El objetivo es que lo antes posible, Vinicius y el resto de futbolista que hayan sufrido esto en algún momento, puedan decir públicamente que ya no es un problema en España". "Ojalá este día llegue lo antes posible", señala.

Por otro lado, Luis Rubiales ha aprovechado para mandar un mensaje al presidente de la Confederación Brasileña del Fútbol, Ednaldo Rodrigues. "En primer lugar, pocos países en el mundo habrá como España que admiren y respeten al fútbol brasileño. No solo a los brasileños, sino a todos aquellos que llegan desde cualquier lugar del mundo. Todos deben de ser bienvenidos", dice.

Además, invita a Enaldo Rodrigues a reunirse con él en la RFEF o a viajar él hasta Brasil, para que "compruebe, verifique que vea lo que la Federación hace al respecto de esta situación".

Sin embargo, Rubiales explica que en muchas ocasiones, la RFEF "se ha encontrado con que otros agentes del fútbol" que no les han permitido actuar a causa de que con la anterior le y "había conflictos competenciales". Por ello, pide a los clubes españoles que "no dilaten los procedimientos" y confirma que "la ley actual permitirá, en el momento en el que sea aplicable en el ámbito disciplinario, que esto no vuelva a ocurrir".

"Entre tanto, no les quepa la menor duda, que el comité que actúa de manera autónoma de la Federación actuará y estoy convencido de que deberá sancionar", recalca Rubiales. Y declara que "más allá de otros ámbitos jurisdiccionales, la respuesta firme de la Federación debe existir".

Además, considera que la disputa que hubo en las redes sociales entre el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el futbolista brasileño es "impresentable".

Finalmente, Rubiales ha concluido la rueda de prensa diciendo: "Juntos lo vamos a solucionar, con responsabilidad, con tolerancia cero, con trabajo conjunto y termino recordando el cariño, admiración y respeto, que sentimos no solo por el fútbol brasileño sino por el futbol de todos aquellos países que han ayudado a engrandecer el nuestro".