Leila Ouahabi reemplaza a la lesionada Olga Carmona

Leila Ouahabi, de 31 años y exjugadora del Barcelona, vuelve al equipo nacional tras una larga ausencia. No jugaba desde el partido que cerró la fase de grupos de la Eurocopa 2022 contra Dinamarca. No volvió a entrar en el equipo de Jorge Vilda ni tampoco hasta ahora en las citaciones de Montse Tomé. Olga Carmona se hizo con los galones de titular en el lateral zurdo, en el que también ha jugado a menudo Ona Batlle. Según informa la Federación, Olga Carmona fue examinada por los servicios médicos del equipo nacional, con lo que no ha podido formar parte de la concentración que comenzó en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

España se desplazará el miércoles a Vejle para visitar a Dinamarca el viernes. Recibirá al cuadro nórdico el martes en el Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife. Ambas selecciones encabezan el grupo A2 con seis puntos tras ganar en los dos primeros encuentros a Bélgica y República Checa.