Montse Tomé no descarta cambios para los Juegos Olímpicos

LEER MÁS Jana, Oihane y Gabarro vuelven a la absoluta

Así lo indicó en la rueda de prensa posterior a la citación para los encuentros ante Dinamarca clasificatorios para la Eurocopa 2025: "Esta concentración tenemos el objetivo claro de clasificarnos para el Campeonato de Europa. Es cierto que con el tiempo que tenemos, y viendo que los Juegos están ahí, trabajamos las dos concentraciones y tenemos esa visión a corto, medio y largo plazo".

"Pero llevamos a la futbolista al hoy, y el hoy son estas 24 jugadoras. Tenemos que sacarles el máximo rendimiento para conseguir las victorias en estos dos partidos. Me da tranquilidad ejercer el trabajo llegando a todas las ligas, a todos los partidos, para luego cuando nos reunimos todos sacar toda la información y elegir lo que necesitamos. Puede haber futbolistas en esa lista que no hayan estado. Valoramos rendimientos", añadió.

En la nómina de futbolistas con las que cuenta las principales novedades son Jana Fernández e Inma Gabarro: "Son dos futbolistas que conocemos bien, que han venido prácticamente en todas las inferiores. En el caso de Jana, su año no ha sido fácil, lo último que hizo con nosotras fue la fase de preparación del Mundial, cuando su momento era bueno. Da muchas posibilidades en la línea defensiva, puede jugar en las cuarto posiciones. A nivel defensivo es muy intensa. La valoramos como una jugadora que puede ayudar al equipo y la conocemos bien. Inma ha venido desde septiembre. Se queda fuera en la fase final de la Final Four y en el trayecto con nosotros marcó contra Suiza. Aunque en su club juegue más lateralizada como extremo, nosotros la hemos puesto más como punta. Es una jugadora con gol, lo ha demostrado. Al espacio se mueve bien, en el área da diferentes desmarques. Confiamos en ella. Cuando no ha estado con nosotras ha estado con la sub-23 y tiene una oportunidad", declaró.

Quien no está con respecto a los anteriores enfrentamientos es Esther González: "Desde que empezamos en septiembre con una nueva idea y una manera diferente de gestionar y de dirigir todas han hecho su trabajo de manera profesional, todas me han transmitido la sensación de querer estar aquí y cada concentración tienes que elegir a 23 o 24. Cada vez que vienen tienen una oportunidad, la han aprovechado, y lo que necesitamos para los partidos contra Dinamarca son las veinticuatro futbolistas que tenemos. A Esther la conozco bien, ha aceptado su rol en el momento que ha venido. Cuando hemos decidido que no estuviera y ha vuelto su trabajo ha sido bueno. La relación ha sido profesional", manifestó asimismo acerca de la delantera, campeona del mundo el pasado año.

Por otro lado analizó la renovación de Alexia Putellas por el Barcelona: "Ayer vimos la noticia, nos alegramos mucho de que pueda tener esa renovación en el club que ella quiere. Tanto ella como las demás que están pendientes de renovaciones, cuanto antes renueven mejor porque así tendrán su mente más enfocada. Estamos felices porque puedan estar en el club que quieren estar". La centrocampista disputará en Bilbao la final de a Liga de Campeones junto a sus compañeras del Barcelona: "Para nosotros, que esas futbolistas jueguen esos partidos es darnos la mayor información y lo más parecido a lo que jugamos. Siento que nuestros partidos son partidos de Champions o finales e Champions y ver a las futbolistas en ese contexto es un regalo".