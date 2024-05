Lamela se pierde lo que resta de temporada

Lamela salió precisamente en el once inicial en sustitución del delantero canterano Isaac Romero, quien en la jornada anterior, en el derbi del Villamarín ante el Betis (1-1), tuvo que ser retirado en camilla al cuarto de hora por una lesión. El argentino, por su parte, dejó el domingo el terreno de juego a los 74 minutos con molestias y lo sustituyó el belga Dodi Lukebakio, y este lunes el Sevilla informó en un comunicado de que "sufre un esguince leve del ligamento lateral interno de su rodilla derecha".

"Pese a no tener afectación del resto de estructuras de la articulación, el futbolista argentino se despide de la temporada, pues no estará disponible antes de las cuatro jornadas que restan de competición liguera", precisa el escrito. Lamela aumenta la lista de lesionados que no jugarán el resto del curso, en la que está Isaac Romero por una dolencia miotendinosa de grado II-III de isquiotibiales en el muslo derecho; el medio suizo Djibril Sow, intervenido de una fractura en un pie; el centrocampista serbio Nemanja Gudelj, operado de la rodilla derecha; y el también medio Óliver Torres, que se sometió a una artroscopia estabilizadora en un hombro.

Tampoco está a disposición de Quique Sánchez Flores el lateral izquierdo Adrià Pedrosa, ausente en los últimos partidos por lesión miotendinosa en el recto anterior del cuádriceps izquierdo, dolencia que también podría impedirle estar lo que queda de campaña, aunque en este caso el club no lo ha especificado. Otro jugador del que habrá que estar pendiente de su evolución física es el central Kike Salas, quien tampoco pudo acabar el partido ante el Granada al quejarse de unas dolencias musculares.

Sí estará ya apto para el partido de la próxima jornada, el sábado en Villarreal, el extremo Suso Fernández, quien cumplió un encuentro de suspensión por acumulación de amonestaciones, mientras que por este concepto el que no podrá jugar en el estadio de La Cerámica es el central francés Loïc Badé.