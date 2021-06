Koke: “Cuando eres campeón, quieres ser campeón siempre"

Jugar con público: "La gente está deseando que juegue España, más ahora tras tanto tiempo sin poder ir a los campos. Seguro que nos van a apoyar. La gente de Sevilla siempre ha animado mucho a la selección”.

Campeón de Liga: "Cuando eres campeón quieres volver a ser campeón siempre. Estoy fuerte, bien de piernas. Vengo con el aliciente de ser campeón de Liga, de una temporada espectacular y queremos repetirlo con la selección. Tenemos hambre de ser campeones".

Favoritos: "La selección tiene un gran nivel. Se ha quedado fuera gente de mucha calidad. No siempre se puede ganar 6-0, pero queremos ganar, como sea. España es una de las selecciones importantes, pero hay selecciones muy buenas".

¿Quién será capitán?: "Cuando empecé a ser capitán del Atlético, el consejo que me dieron fue que no cambiara, que siguiera siendo yo mismo y que no me creyese más que nadie".

La ausencia de Ramos: "Son decisiones del seleccionador y hay que respetarlos. Pero no se ha quedado fuera solo Sergio Ramos, sino otra gente importante en sus clubes. Es cierto que se hace raro al principio que Ramos no esté, pero queremos que todos los que no han podido venir se sientan orgullosos de nosotros".

Rol en la selección: "Mi papel en la selección no ha cambiado, siempre ha sido el mismo, sumar. Y lo voy a hacer dentro fuera del campo. Tenemos una mezcla de jóvenes y veteranos que puede hacernos conseguir cosas”.

El grupo de la Eurocopa: "No va a ser nada fácil, son tres selecciones muy fuertes. Pero yo siempre pienso en el primer partido, para mí es vital el primero, ante una selección como Suecia. Queremos ganar para poder estar más tranquilos”.