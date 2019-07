Joao Félix, presentado como jugador del Atlético: "¿Cristiano? Estoy aquí para hacer mi historia"

El delantero portugués Joao Félix, presentado por el Atlético de Madrid, remarcó que no sabe nada de "cantidades", en referencia a los 126 millones de euros que ha costado su traspaso y que tampoco se fija en ello, al tiempo que recalcó que viene al equipo "para hacer historia y ser recordado".

Junto a su familia; sus amigos; la directiva del club, incluido Miguel Ángel Gil Marín; sus agentes, con Jorge Mendes a la cabeza; y leyendas de la entidad como Adelardo Rodríguez, Paulo Futre, Luiz Pereira, 'Cacho' Heredia o Roberto Solozábal, en un auditorio Wanda Metropolitano lleno, fue presentado el atacante de 19 años.

"Cristiano Ronaldo es un gran jugador, actualmente es el mejor del mundo y a lo mejor el de siempre. Cuando estábamos en la selección él me hablaba de Madrid, que le gusta mucho, pero yo estoy aquí para hacer mi historia. Para ser recordado como Joao Félix. Cristiano es Cristiano y yo quiero ser yo mismo", expuso el joven.

"Estoy aquí para darlo todo y para hacer historia en el club", enfatizó el futbolista, el fichaje más caro del Atlético: "No tengo esa presión. Me desconecto un poco. Ni leo ni veo nada. Me limito a hacer mi trabajo y a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo".

"Este tema de las cantidades son temas del mercado. No sé nada de eso. Me dedico a jugar, a hacer mi trabajo y hacerlo lo mejor que pueda para ayudar al club en el que estoy (...) No le presto mucha atención. O ninguna. Simplemente hago mi trabajo lo mejor que puedo", insistió en ese sentido en dos ocasiones más.

Desde este lunes ya se entrena con el Atlético. "Me han recibido muy bien, me han acogido todos de la mejor forma posible, me han integrado al grupo y eso es estupendo", expuso Joao Félix, que admitió, a la vez, que su salida del Benfica ha sido "difícil". "Los voy a llevar siempre en el corazón", añadió el atacante.

"Teníamos un grupo en el Benfica y todos me han dejado mensajes y me han deseado mucha suerte. Tuvimos una relación muy especial", dijo Joao Félix, que añadió: "También dejo mi casa. No es fácil salir de Portugal. Voy a tener siempre a mis padres. A mi hermano no, porque juega allí, pero mis padres y mis amigos me van a acompañar siempre. Nunca he estado solo y no voy a estarlo ahora".

En el horizonte ya de la pretemporada, el partido de preparación contra el Real Madrid en Estados Unidos. "Es un gran club. Aunque no estuviese en el Atlético siempre sería bueno (jugar contra él), pero como estoy aquí es un partido especial, porque todos sabemos que es un rival directo", expresó.