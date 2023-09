El gesto de las jugadoras de la selección española en su primer partido tras el Mundial: "Se acabó"

Las jugadoras de la selección española volvían este viernes a ser protagonistas sobre el césped. Un mes después de proclamarse campeonas del mundo en Sidney y tras todo el revuelo generado en el seno de la RFEF, España se enfrentaba a Suecia en su debut en la Nations League.

Debutaba en el banquillo Montse Tomé con hasta nueve campeonas del mundo en once titular: Cata Coll, Ona Batlle, Irene Paredes, Olga Carmona, Aitana Bonmatí, Tere Abelleira, Alexia Putellas, Athenea del Castillo y Mariona Caldentey.

En una semana plagada de polémicas por la famosa cumbre de Oliva que terminó con el abandono de la convocatoria de Mapi León y Patri Guijarro, las futbolistas tanto de la selección española como de la selección sueca han desplegado una pancarta en la que se podía leer el lema 'Se acabó' y un mensaje en inglés en el que se leía 'Our fight is the global fight' ('Nuestra lucha es una lucha global').

Las jugadoras de España posaron antes, además, mostrando unos brazaletes en los que también podía leerse 'Se acabó'.