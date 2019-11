Gerard Piqué: "Apoyo firmemente el derecho a decidir, pero nunca he dicho que fuera independentista"

"Intento ser siempre muy claro. Siempre he apoyado firmemente el derecho a decidir y no lo he escondido nunca. Nunca he dicho que fuera independentista. La gente cuando va a votar lo hace en secreto y no tiene que ir diciendo si lo es o no lo es. ¿Por qué a los jugadores nos obligan a posicionarnos? Puedo abogar o defender el derecho a decidir como también he defendido a la selección durante 13-14 años; he defendido las dos cosas sin ningún problema", declaró en una entrevista en El País Semanal.

En este sentido, afirmó que a veces está mal visto que ciertos deportistas expresen su opinión. "Solo dejan que los deportistas se mojen cuando dicen lo que tú piensas. Los jugadores tienen altavoces muy grandes, pero tenemos el mismo derecho a ser ciudadanos que cualquier persona que está paseando por la calle", apuntó.

Además, recordó que el deporte y la política "de la mano siempre". "La Copa del Rey se llama del Rey, cuando juegas un partido internacional suenan los himnos, y eso es política. ¿Que los deportistas no se pueden mojar? ¡Hostia! Tenemos el mismo derecho a ser ciudadanos que cualquiera", indicó.

El central azulgrana tampoco eludió valorar la sentencia del 'procés'. "Me pareció muy dura la sentencia. Cada uno tendrá su opinión: unos que es floja, otros que fuerte y otros que está bien. Pero no teníamos que haber llegado a este punto, tendrían que haber sido los políticos los que hiciesen su trabajo", dijo.

"No han cumplido, aunque unos están en la cárcel y otros no. Defender con argumentos no puede ser malo; estás dos meses o tres encerrado en una habitación hasta que llegues a un acuerdo. Los de la selección hemos hablado mil veces de política, pero luego hemos salido al campo a jugar", añadió.

En otro orden de cosas, no ocultó que le gusta generar polémica. "Yo lo paso bien, tengo que ir encontrando alicientes, hay veces que busco una motivación y al ganar en campos contrarios te pitan todavía más. Sé cuándo la voy a liar y lo hago porque me apetece. Lo considero parte del espectáculo, más cuando vemos que a menudo, casi todo es mentira. Al final, a los dos días nadie se acuerda de lo que has dicho. Sales ahí, puedes soltar hasta una falsedad y da lo mismo", subrayó.

"Mi madre es la que me mete más broncas cuando me meto en un 'fregao', junto a mi padre. También mi representante, sobre todo cuando empezaba, me tenían media hora al teléfono. Ahora me meto en un 'fregao' y ya no me llama nadie, ni mi madre ni mi padre, ya es natural", bromeó.