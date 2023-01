Gattuso y Valverde, cara a cara por las semifinales

El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso ha insistido hoy en la importancia de jugar este duelo en casa: "No espero nada de la afición, espero de mi equipo que haga un buen partido y dé una alegría a la afición. Espero que podamos regalarles una noche fantástica".

El italiano ha calificado de "importante" el partido con las semifinales en juego. "Tenemos que dar prioridad a la Copa, estamos teniendo mucha dificultad en la Liga", reconoció el técnico, que admitió sentir "miedo y preocupación" cuando mira la clasificación de la Liga, con el Valencia en el duodécimo puesto.

Sobre su rival de este jueves, Gattuso destacó su "estilo de juego claro" y "velocidad", por lo que pidió a sus jugadores "hacer bien la fase defensiva". Además, negó que el 4-4-2 vaya a ser su sistema habitual. "No me gusta, porque cuando no tienes el balón le da muchas líneas de pase al rival”, afirmó el italiano.

Valverde, ilusionado con la Copa

El técnico del Athletic, Ernesto Valverde, ha asegurado hoy que “jugar en casa es una ventaja importante para ellos, no nos vamos a engañar. Pero los dos nos la tenemos que jugar. Va a ser una eliminatoria abierta”, ha sentenciado.

Valverde no ha dudado en elogiar el juego de su rival, del que asegura es “un equipo que hace muchas cosas bien, que se atreve, aunque los resultados no le están acompañando”. Respecto a su equipo ha asegurado que “tenemos que ser capaces de materializar en gol nuestro dominio, estamos teniendo algunos problemas en esto”.

Y finalmente ha dejado clara la ilusión que se plantilla y el club tienen por este partido ya que “el premio es muy grande, llegar a una semifinal de Copa. Tenemos mucha ilusión, sólo pensamos en este partido”.