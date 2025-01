De la Fuente: "Estoy donde quiero estar"

“Estoy donde quiero estar. Soy feliz en mi casa, que es la RFEF. Nunca pensamos en otra opción. Agradezco a la RFEF el esfuerzo que ha hecho porque me sienta aún más feliz y por el cariño que me han demostrado, más aún en las últimas semanas”, declaró tras hacerse oficial su renovación. “A Louzán le conozco de hace mucho tiempo y siempre hemos tenido muy buena sintonía. Nunca ha habido discrepancia. Yo estoy en los sitios siempre y cuando sea feliz. Queríamos seguir vinculados, juntos. No ha habido más que cercanía, sintonía, armonía… Estamos celebrando un momento de alegría”, añadió.

“Quería que esto se solucionara para dar estabilidad a la RFEF. Podemos trabajar con más seguridad, más tranquilos. Llevamos un tiempo, desde el 16 de diciembre -día en el que Rafael Louzan fue anunciado presidente-, en el que tenemos calma y seguridad, y un gran paraguas con el presidente y la junta directiva. Espero seguir estando aquí muchos años más”, señaló.

Luis de la Fuente vivió un emotivo acto de renovación de contrato en el que se proyectaron imágenes de su vida y en el que compartió escenario con excompañeros, amigos y su cuerpo técnico. “Estoy muy emocionado y muy feliz. Que no termine nunca esto”, destacó. “En estos casos me acuerdo de los que no están. Disfruto viendo a la gente feliz, es el leitmotiv de mi vida. Mi familia, mis amigos, un país entero volcado con la selección… provoca una felicidad enorme”, dijo.

Luis de la Fuente subrayó que sus títulos como entrenador absoluto, la Liga de Naciones de 2023 y la Eurocopa de 2024, tienen que servirles de “motivación” para seguir ganando. “Los títulos nos tienen que servir como motivación y aspecto que nos de seguridad respecto al potencial que tenemos. Hay que seguir mejorando, pero tenemos una materia prima fantástica con una mentalidad insaciable”, dijo.

“Estoy feliz de vivir este momento. Si me dejara llevar por la euforia podría prometer muchas cosas. Lo único que prometo es trabajo, sacrificio, esfuerzo… Toda la disposición y energía que tengamos para conseguir los objetivos”, valoró al ser cuestionado sobre objetivos. Además, comparó el acto de este lunes con el que vivió cuando fue nombrado seleccionador español en diciembre de 2022 y aseguró que ahora “se siente un poco más radiante. La experiencia es un grado. Y cuando vamos viviendo experiencias y acumulando conocimiento, valoramos mucho más las cosas. Valoro más donde estoy, donde estamos y lo que nos queda por recorrer. Yo soy muy exigente y eso hace que la presión que viene de fuera, que es la que tiene que ser, no me afecte tanto. No me da miedo tirarme a la piscina cuando estoy convencido de algo. Quiero seguir por el mismo camino. Aquel día estuve radiante, pero seguramente ahora un poco más”, explicó.