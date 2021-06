Cuando un país como Suecia tiene por el mundo un futbolista como Zlatan Ibrahimovic el foco extranjero está siempre puesto en el mismo sitio. Y mientras, hay que jugar. Así lo ha vivido Janne Andersson, el técnico que ha llevado a la selección sueca a unos grandes resultados en la era post-Ibra. De hecho ya lo hizo en el Mundial de Rusia, cuando Ibra no jugaba por temas personales y los suecos firmaron unos meritorios cuartos de final. Y ahora se plantan en esta Eurocopa liberados de la presión de Ibra, no apartado sino lesionado, y con la firme intención de seguir el camino emprendido, sin una gran estrella mundial pero con un equipo aguerrido y con toques de desparpajo juvenil.

El objetivo

España no tendrá fácil ganar a Suecia, por desgracia, como no lo tuvo en el empate cosechado la última vez, o como no lo tuvo Croacia en la Nations League, donde cayeron con los suecos. Suecia pretende ganar a España y liderar el grupo, pero es un objetivo poco exigido. Andersson deberá llevar a los suyos a los octavos de final y desde allí empezar a construir su destino, en función del rival y de la fortuna. Llegar a cuartos fortalecería a una selección que, por otra parte, intenta dejar atrás una generación y dar paso a otra nueva con Isak y Kulusevski como grandes líderes del futuro.

El crack

Kulusevski aún no ha dado el paso de liderar la selección sueca pero su zurda ya da mucho que hablar en los partidos de la Juventus. El joven delantero es, de hecho, una de las mejores noticias del equipo turinés en una aciaga temporada, y uno de los pocos atacantes que no ha puesto en venta el equipo. En Suecia jugará más cerca del área, más centrado y con más libertad, lo que le da la oportunidad de mostrarse al mundo en todo su talento. De su pareja con Isak y la conexión de ambos con Forsberg dependen las opciones ofensivas del equipo escandinavo.

Debilidades

Suecia está regenerando su equipo pero aún está a medio camino. Kulusevski, Isak, Forsberg, Lindelof y Olsen tienen juventud y buen nivel, pero el resto del equipo parece estar de relleno defensivo y es tremendamente veterano. Por ahí no extraña que los partidos con ritmo lento como el que sufrió ante Francia o los equipos que les obligan a atacar en estático como hizo Portugal.

Alineación probable de Suecia en la Eurocopa

Olsen; Lustig - Danielson - Lindelof - Bengtsson; Larsson - Claesson - Olsson - Forsberg; Kulusevski - Isak

Lista completa de jugadores y convocatoria de Suecia para la Eurocopa

Porteros

Robin Olsen (Everton)

Karl-Johan Johnsson (København)

Kristoffer Nordfeldt (Gençlerbirliği).

Defensas

Mikael Lustig (AIK)

Victor Lindelöf (Manchester United)

Andreas Granqvist (Helsingborgs)

Martin Olsson (Häcken)

Ludwig Augustinsson (Werder Bremen)

Filip Helander (Rangers), Emil Krafth (Newcastle)

Pontus Jansson (Brentford) y Marcus Danielson (Dalian Yifang).

Centrocampistas

Sebastian Larsson (AIK)

Albin Ekdal (Sampdoria)

Jens Cajuste (Midtjylland)

Emil Forsberg (RB Leipzig)

Gustav Svensson (Guanghzou City)

Ken Sema (Watford), Viktor Claesson (Krasnodar)

Mattias Svanberg (Bologna)

Kristoffer Olsson (Krasnodar)

Delanteros