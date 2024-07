Misterchip se moja en el España - Francia: "Normalmente serían ellos favoritos pero visto lo que ha pasado..."

¡Qué tal, amigos! ¿Cómo estáis? Aquí ya en modo fan total, entregado a tope con la selección española que se juega las semifinales de la Eurocopa por segunda vez consecutiva. No olvidemos que España en Eurocopas es top junto con Alemania, los únicos con tres títulos. Y si no estoy loco, creo que Alemania ya está eliminada, así que esta es nuestra oportunidad para igualar o superarles, o que nos iguale Francia, que también tiene dos Eurocopas. Pero toquemos madera para que no pase.

Esta semifinal va a ser brutal. Normalmente, antes del campeonato, Francia sería la favorita, pero visto lo que ha pasado en el torneo, ya veremos. A ver, el historial entre España y Francia no está lleno de grandes afrentas, pero han tenido sus momentos. Nos ganaron la final de la Eurocopa del 84, nos eliminaron en cuartos en la Eurocopa 2000 con aquel penalti fallado por Raúl, y en el Mundial 2006 en Hannover, nos mandaron a casa cuando íbamos a jubilar a Zidane.

Pero también hemos tenido nuestras victorias. En 2012, les eliminamos en cuartos de final de la Eurocopa en Polonia y Ucrania con dos goles de Xabi Alonso. Y en la clasificación para el Mundial de Brasil, les mandamos a la repesca ganando en San Denis con un gol de Pedrito. ¡Qué partidazo! Y aunque nos ganaron en la final de la Nations League con aquel polémico gol de Mbappé, lo cierto es que en los duelos directos, ellos nos han dado más disgustos.

Sobre el campo, la cosa está reñida. En portería, Unai Simón contra Maignan, ambos top de sus ligas, pero me quedo con Unai. En los laterales, con Cucu y sin Carvajal, Jesús Navas probablemente juegue contra Koundé y Theo. Prefiero a Cucu y a Koundé. En los centrales, Laporte y Nacho versus Upamecano y Saliba, me quedo con Nacho y Saliba por poco.

En el centro del campo, Kante, Rabiot y Tchouaméni contra Fabián, Rodri y Dani Olmo. Prefiero a nuestros tres. Rodri está siendo brutal, y Dani Olmo tiene calidad para estar en un equipo top europeo. Arriba, Nico Williams contra Mbappé. Aunque Nico está haciendo una Eurocopa increíble, siendo objetivo, Mbappé es Mbappé. En la otra banda, Dembélé contra Lamine Yamal, prefiero a Lamine. Y entre Griezmann y Morata, probablemente Griezmann, pero me salen muchos españoles en mi once ideal.

En cuanto al pronóstico, aunque individualmente podamos comparar jugadores, en el partido colectivo la cosa cambia. La semifinal va a ser durísima. Francia ha sido sólida en defensa, pero le está costando hacer goles. España ha tenido una mejor trayectoria en esta Eurocopa, así que me decanto por nosotros: 55% para España y 45% para Francia. Ojalá sea un 90-10, porque no quiero volver a sufrir como el otro día. ¡Hasta luego, amigos!