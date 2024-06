Luis De la Fuente: "Italia es como mirarnos en un espejo, es un clásico"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, calificó el duelo contra Italia de este jueves como "un clásico", donde confía en que su equipo siga "creciendo y mejorando" tras el buen debut contra Croacia, en un segundo partido de la Eurocopa que les puede dar ya el pase a octavos de final como primera.

"Es un equipo con bastante similitud al nuestro. Están en formación, también ha cambiado de seleccionador recientemente, tiene gente joven, nos hemos enfrentado a ellos en muchas categorías, en el Europeo Sub-21 que ganamos. Me gusta lo competitivos que son, con mucha experiencia. Es como si nos estuviéramos mirando en un espejo, los nuestros igual", indicó en rueda de prensa previa.

De la Fuente afirmó que España es también "una selección en crecimiento con buen sentido de equipo y con grandes individualidades". "Estamos muy parejos. Va a ser un partido muy equilibrado. Puede ser un partido de un nivel muy alto", avisó sobre el duelo de este jueves en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen.

Por otro lado, el técnico riojano apuntó que tiene a todos sus jugadores disponibles, sin entrar en detalles sobre el once, preguntado por los centrales. "Estoy muy contento con el rendimiento de los jugadores que participaron el otro día. De igual manera estoy contentísimo con los entrenamientos que realizan los que no han participado pero que tienen oportunidad de hacerlo. Cualquiera de los cuatro centrales rinden a un nivel altísimo", afirmó.

"Queremos ganar este partido, es el más importante. El partido a partido es tan antiguo como el andar para adelante. Jugamos todos los partidos para ganar", añadió sobre las cuentas de que, con la victoria, ya estarían en octavos como primeros del Grupo B.

Además, De la Fuente elogió a Rodrigo, con quien no ha tratado la opción de forzar una amarilla por estar apercibido, y a Pedri. "Vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Rodrigo es un jugador clave. Los futbolistas no piensan en eso. Según cómo vaya el partido igual puedes pensar más fríamente, pero no hemos hablado de eso. Físicamente está muy bien, todo el equipo", apuntó.

"Pedri va mejorando cada sesión de entrenamiento, está cada día más seguro. Pedri necesitaba encontrarse con Pedri y aquí lo está haciendo. Esperamos de Pedri muchísimo porque es uno de los mejores jugadores del mundo y está convencido que para él es una gran oportunidad", añadió.

Además, el seleccionador de la 'Roja' no se dejó llevar por los piropos de Luciano Spalletti y apuntó que, tras el buen debut contra Croacia, confían en dar otro paso hacia adelante. "Ha sido un partido pero para nuestro consumo, las sensaciones son positivas, siempre pensando que tenemos que mejorar, seguir creciendo, que es lo que nos va a demandar la competición. He visto a otras selecciones también muy buenas, que no nos va a sorprender su potencial", comentó.

"La reflexión es seguir mejorando y creciendo en todas las facetas del juego, los futbolistas están convencidos de que ese es el camino. Spalletti es un gran entrenador pero el halago no nos va a debilitar. Yo de siempre reivindico dar valor a nuestros jugadores. Fabián es una estrella mundial y celebro que se llame Fabián Ruiz y sea español. Es algo que siempre nos pasa a los españoles, que valoramos más lo de fuera y lo nuestro es de máximo nivel mundial", añadió.

Por otro lado, De la Fuente habló del estilo de su equipo y de la historia de los España-Italia. "Intentamos ser superior al rival, interpretando cada situación. Tenemos jugadores para tener diferentes registros, por las características de los jugadores. Nuestra idea primera es un fútbol control, más combinativo, pero el fútbol ha ido cambiando hacia transiciones más rápidas. Lo que queremos es crear un estilo que nos ayude a ganar", afirmó.

"Es un clásico. Es una de las selecciones contra la que más me he enfrentado. Es un partido que podía ser una final de Eurocopa o de Mundial, dos selecciones de grandes futbolistas y tradición", terminó.