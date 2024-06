Fabián: "No nos consideramos favoritos, pero tenemos potencial para estar en la final"

Fabián Ruiz, centrocampista del PSG, declaró este miércoles que los jugadores de la selección español no se consideran favoritos en esta Eurocopa 2024, pero que saben que tienen "el potencial para llegar a la final".

"No sabría decirte si somos una de las favoritas. Nosotros no nos consideramos, pero confiamos y sabemos que tenemos potencial para estar en la final. Haremos todo lo posible para que eso pase", declaró en el estadio AufSchalke Arena de Gelsenkirchen, en la rueda de prensa previa al partido de este jueves.

Fabián, mejor jugador español del partido ante Croacia, en el que marcó y asistió, comentó las palabras de Luis de la Fuente, que dijo que si no se llamara así tendría más reconocimiento mundial.

"Yo estoy muy orgullosos de mi nombre y de ser español", dijo con una sonrisa. "Invito a que intentemos valorar más lo nuestro, somos uno de los mejores países. Si preguntas por algún jugador fuera de España lo valoran mucho. Invito a valorar más lo de aquí y no todo lo de fuera", añadió, en sintonía con su entrenador.

"Tampoco es que estemos solo infravalorados, también en España nos dan apoyo y tenemos gente apoyando, algo que valoramos mucho", sentenció.

Luis de la Fuente ha cambiado ligeramente al equipo, que ahora es más agresivo cerca del área.

"El estilo más o menos es similar, España se carateriza por la posesión, pero el míster nos insiste en ser algo más verticales y cuando estemos en zona de finalización con centrar o tirar. Nos invita a tirar cerca del área", apuntó Fabián.

El tanto fue un momento mágico para el sevillano: "Siempre que vistes la camiseta de España es distinto. Y más pues meter un gol en una Eurocopa. Recibí muchos mensajes, también es verdad que no marco mucho (risas), así que contento por haber metido con mi país en una competición tan importante. Espero que no sea el ultimo".

Exjugador del Nápoles, se medirá al que fuera su entrenador, Luciano Spalletti.

"El equipo técnico ha hecho un gran estudio a Spalletti sin yo decir nada. Es un gran seleccionador, le gusta sacar el balón de atrás y la presión alta. Intentarán recuperar el baló rápido, espero que hagan lo que hacen normalmente, son un gran equipo, agresivo", destacó.

"Estoy muy contento de que el Nápoles ganara el 'Scudetto'. Me encanta la ciudad y estoy contentísimo por todos los amigos que tengo allí, fue un auténtico placer que ganaran y que Spalletti estuviera", afirmó.

Sin salir del tema de los entrenadores, valoró también a Luis Enrique, su exseleccionador y actual entrenador en el PSG, y Luis de la Fuente.

"Son dos entrenadores muy parecidos, a los que les gusta tener la posesión y presionar alto. Con Luis Enrique no venía en el último tramo convocado, pero jugué una Eurocopa. Sabemos el gran entrenador que es, al principio no empecé jugando mucho (en el PSG), pero intenté mejorar para tener un puesto en el once y lo conseguí. De la Fuente siempre ha mostrado confianza en mí, le estoy muy agradecido, y ahora tengo la suerte de estar en la Eurocopa con él. Espero poder hacer grandes cosas juntos", ponderó.

El centrocampisa habló también de la importancia de Lamine Yamal, extremo del Barcelona que podría romper el enésimo récord de precocidad convirtiéndose en el goleador más joven de la historia de las Eurocopas.

"Todo el mundo sabemos lo gran futbolista que es, que no aparenta su edad en el campo. Es uno de los grandes fuertes que tenemos. Sabemos de la importancia que tiene para nosotros, ojalá que haga un buen partido mañana y nos de opciones", manifestó.

Conocedor del fútbol italiano, mostró todo respeto por el próximo rival de España.

"Es la campeona, sabemos de los jugadores que tiene Italia. En todos los campeonatos lo hacen bien. Si vemos los jugadores uno a uno se ve la calidad que tienen. Será un partido igualado porque son una selección intensa, agresiva, pero con el toque de calidad de Spalletti, al que le gusta la posesión, algo que en otras competiciones no ha sido su principal característica", señaló.

La victoria ante Croacia dio un plus de confianza al equipo español. Fabián es cauto, pero también piensa en ganar. "Para mí y para todos sería muy bonito, algo increíble. Vamos a pelear para que ese 14 de julio podamos levantar la copa", sentenció.