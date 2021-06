Holanda en la Eurocopa: alineación probable, convocatoria y lista completa de jugadores

Holada –o más correcto, Países Bajos- pasa por su peor fase histórica en el fútbol moderno. De hecho, por primera vez en siete años va a participar en la fase final de un gran torneo. Pero la oranje ha llegado al final del túnel y parece tener energías y talento renovado, aunque también muchas dudas en el banquillo, donde un recién llegado Frank de Boer trata de seguir el buen trabajo hecho por Koeman antes de salir al Barça. Con Frankie de Jong como motor del equipo y la referencia ofensiva de Memphis Depay, los neerlandeses tratarán de sobreponerse a la baja más sensible que podían imaginar, la del central Virgil Van Dijk.

El objetivo

Pensar en levantar la copa después de dos torneos ausente parece un objetivo pretencioso, y desde luego no podemos incluir a los neerlandeses entre los aspirantes. Aun así, con Koeman –y con Van Dijk- ya ganaron la Liga de Naciones y no conviene subestimar a un fútbol con tanto peso histórico. El grupo no debe serles un gran obstáculo y, llegados a los cruces Holanda competirá con cualquier rival, como viene haciendo desde los últimos tres años, y con buenos resultados. Quizás no esperamos el virtuosismo de las Holandas del pasado, ni siquiera el del Ajax de Ten Hag, del que mama directamente, pero sí un equipo serio, con jugadores experimentados al máximo nivel y con la calidad suficiente para aspirar a unas semifinales.

El crack

En ausencia de Van Dijk y a la espera de que Frankie De Jong acabe por tomar los galones, los focos estarán en el talentoso Memphis Depay. El delantero del Lyon ha encontrado su hábitat perfecto como falso nueve, con mucho carisma y un rol protagonista en las jugadas de ataque que le han llevado a fichar por el Barça. La Euro le llega en su momento perfecto de cocción, aunque quizás demasiado aislado en el flanco de ataque, rodeado de proyectos de buenos jugadores, como Malen o Bergwijn, que aún no han dado el paso adelante. Con De Jong moviendo al equipo en el mediocampo y ayudas de llegadores como Wijnaldum o Van de Beek, los holandeses tendrán una buena oportunidad de reivindicarse como élite.

Debilidades

La defensa ha bajado mucho el nivel sin Van Dijk y eso lo han notado más en espacios abiertos. Además los laterales no acompañan demasiado a los buenos centrales del equipo, e incluso De Boer tiene grandes dudas para el flanco izquierdo.

Alineación probable de Holanda

Krul; Dumfries - DeLigt - Blind - Wijndal; Wijnaldum - DeRoon - DeJong; Dergwijn - Depay - Malen

Lista completa de jugadores y convocatoria de Holanda

Porteros

Marco Bizot (AZ)

Tim Krul (Norwich)

Maarten Stekelenburg (Ajax)

Defensas

Nathan Aké (Manchester City)

Daley Blind (Ajax)

Matthijs de Ligt (Juventus)

Stefan de Vrij (Inter Milan)

Denzel Dumfries (PSV)

Patrick van Aanholt (Crystal Palace)

Joël Veltman (Brighton)

Owen Wijndal (AZ)

Centrocampistas

Frenkie de Jong (Barcelona)

Marten de Roon (Atalanta)

Ryan Gravenberch (Ajax)

Davy Klaassen (Ajax)

Teun Koopmeiners (AZ)

Quincy Promes (Spartak Moskva)

Jurriën Timber (Ajax)

Donny van de Beek (Manchester United)

Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Delanteros