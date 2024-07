Deschamps: "Lamine Yamal merece todo el mérito que se le atribuye"

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, alabó a Lamine Yamal, el mejor jugador de España ante su equipo, eliminado en las semifinales de la Eurocopa, y declaró que el extremo del Barcelona "merece todo el mérito que se le atribuye".

Yamal firmó un partido espectacular que coronó con un golazo en la primera parte con el que niveló la balanza tras el tanto de Kolo Muani al principio del choque. Después, ante los medios de comunicación, Deschamps no dudo en aplaudir al joven de 16 años.

"El disparo ha sido magnífico. Ha tenido mucho éxito y merece todo el mérito que se le atribuye. Es un zurdo fantástico. Le hemos dado un poco de espacio, más del que debíamos. Y tiene esa calidad, es capaz de disparar desde fuera, hemos intentado taparle y ese gesto técnico ha sido perfecto para poder disparar".

Deschamps dijo que él es el "responsable" único de la eliminación de Francia y habló sobre el torneo que completaron Mbappé y Griezmann: "Kylian sufrió un traumatismo, como sabemos Y aún así hemos llegado a la semifinal. Nos hemos enfrentado a una selección con mucha calidad. Kylian salió en el once y Antoine no. Kylian no tuvo un partido tan bueno como suele hacerlo pero no busco excusas. Hemos tenido lesiones, como Upamecano y hemos intentado hacerlo lo mejor posible con los mimbres que teníamos y hemos tratado de ser eficientes de cara al gol", señaló.

Respecto a por qué Mbappé jugó sin máscara, desveló que lo consultaron con los médicos de la selección francesa y todos estuvieron de acuerdo en que el jugador del Real Madrid podía participar en el choque sin protección en su nariz fracturada.

"No era fácil realmente. Le restringía la visión y eso lo tenía en contra. El cuerpo médico nos dijo que se sentía cómodo para jugar sin la máscara y así ha sido. Es un poco de todo, falta de eficiencia de cara a puerta radica un poco en que no logramos tirar entre los tres palos. Depende de mis jugadores un poco y eso puede crear un poco de bloqueo mental. Hay que estar relajado para tirar a puerta bien y eso ha podido pasar. Pero hemos llegado a la semifinal y hoy hemos marcado gracias a Kolo Muani. Pero no hemos tenido la eficacia que queríamos. Hemos tenido bastantes ocasiones y a veces ha sido también cosa del portero".

Preguntado por si aguantará en el cargo hasta el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, lamentó que le hicieran esa pregunta: "Acabo de perder una semifinal. Pregunte a mi presidente. Pregunte a las personas que tengan la responsabilidad. Conocen la situación, saben lo que piensa mi presidente y tal vez no tendrían que haber hecho mi pregunta, sobre todo en estos momentos", dijo.

"No estoy para comentar críticas o debates. Pueden hablar de lo que quieran pero no voy a entrar en eso. No he negado que no tuvimos la mejor eficiencia de cara al gol. Pero nos hemos adaptado como hemos podido. Pero hemos llegado a las semifinales y cada persona que saque sus conclusiones", agregó.

Y también analizó el choque ante España, del que recordó que Francia se adelantó en el marcador, algo que definió como "fantástico", aunque luego lamentó que su equipo cediera ante el empuje del combinado dirigido por Luis de la Fuente.

"España ha sabido dominar el partido después. No hemos hecho un gran partido, la verdad. No hemos conseguido ser tan verticales como me habría gustado. Pero lo hemos intentado hasta el final. Mis jugadores lo han dado todo pero no todos han jugado al 100% de su capacidad por distintas razones. Han llegado muy lejos".

Por último, tuvo palabras para Olivier Giroud, que seguramente haya jugado ante España su último partido como internacional: "Está decepcionado como todos los integrantes de la selección. Giroud estuvo aquí desde el principio y desde el primer partido que hemos contado con él, hemos confiado. Ha tenido periodos muy buenos y otros no tan bien. Ha trabajado muchísimo con nosotros, es un ejemplo para la selección francesa con su profesionalismo. Ha jugado menos minutos esta Eurocopa y es uno de los líderes de este grupo. Buen trabajo y muchas gracias por lo que has hecho por nosotros", concluyó.