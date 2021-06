Busquets no puede contener la emoción tras la victoria ante Eslovaquia: "Lo he pasado muy mal"

España se ha metido en octavos de final de la Eurocopa tras la contundente victoria ante Eslovaquia (5-0). Luis Enrique tenía claro desde que conocimos que se había contagiado de coronavirus (el pasado 4 de junio), que iba a esperar a Sergio Busquets el tiempo que hiciera falta.

Hoy el mediocentro le ha dado la razón. Se ha llevado el premio de la UEFA al mejor jugador del encuentro. El combinado ha notado su presencia en un choque en el que ha manejado el tiempo a su antojo. Ha sido muy importante en la presión y también a la hora de otorgar el equilibrio que había faltado al equipo ante Polonia.

Tras el encuentro se ha pronunciado y ha liberado toda la tensión y emoción contenida en las últimas semanas: "Ha sido un subidón para todos y este es el camino, esto nos va a reforzar para lo que viene"

"Lo he pasado bastante mal"

Busquets se rompía en la entrevista al recordar los últimos días: "Estoy emocionado porque lo he pasado bastante mal. Han sido diez días en casa y no sabía si podía volver o no. El grupo es muy fuerte... (se emociona y no puede continuar), esto nos ha hecho fuertes y ahora que venga lo que sea"

"Hoy era lo que necesitábamos. El público ha estado muy bien, les hemos enchufado desde el principio y cuando estamos así somos mucho más fuertes. Ha sido una pena el penalti pero lo hemos seguido intentando y lo que la suerte que no tuvimos en los primeros partidos hoy sí".

Sobre Croacia

"Croacia es un rival muy difícil. Conocemos mucho a sus jugadores, a su capitán. Es un rival complicado pero a un partido somos difíciles de vencer. Hemos jugado ya con Croacia, Alemania, Holanda que son candidatas".