España arrolla a Eslovaquia y se cita en octavos con Croacia

La selección española cumplió en el partido decisivo de la fase de grupos y goleó a Eslovaquia 0-5 gracias a los tantos de Laporte, Sarabia, Ferrán Torres y, Dubravka y Kucka en propia puerta, que hicieron olvidar el penalti errado por Morata. La victoria de Suecia sobre Polonia hace que el combinado español avance de ronda como segunda clasificada, lo que la empareja con Croacia en un duelo que se disputará el lunes a las 18:00 en Copenague.

Con las novedades de Eric García, Azpilicueta, Busquets y Sarabia en el once titular, en detrimento de Pau Torres, Llorente, Rodri y Dani Olmo, España salió a La Cartuja ejerciendo una presión alta para tratar de dificultar la salida del balón eslovaca. Morata protagonizó la primera llegada con peligro de La Roja, con un disparo cruzado que despejó Dubravka y Azpilicueta no acertó a rematar en el rechace.

En el minuto 10 Hromada golpeó a Koke dentro del área en su intento de despejar el balón, Kuipers no apreció nada y el VAR le hizo revisar la acción, señalando el arbitro neerlandés penalti después. Morata, elegido por Luis Enrique, lo ejecutó a la derecha del portero y Dubravka lo paró. Por primera vez en su historia, España ha fallado los cinco últimos penaltis que ha lanzado. A pesar de ese jarro de agua fría, la selección española no dejaba de intentarlo y en un solo minuto acumuló dos ocasiones muy claras que no acertaron a rematar Sarabia primero y Pedri después.

Dominio español

El dominio total español a través de la posesión del balón generaba oportunidades que no se terminaban de materializar ante una Eslovaquia encerrada en su campo. En el minuto 23 fue Morata quien lo volvió a intentar con un potente disparo desde fuera del área que Dubravka desvió a saque de esquina. Poco después, el combinado nacional se adelantaba en el marcador tras el gol en propia puerta del portero rival, al tratar de despejar a córner un potente disparo de Sarabia que se estrelló en el larguero y se encaminaba a la portería.

El tanto tranquilizó a La Roja, que continuó monopolizando el balón sin dar opciones a su rival. En el descuento, Laporte firmó el segundo tanto al rematar con un testarazo desde dentro del área un centro de Gerard Moreno, mandando el duelo al descanso con la ventaja por dos goles favorable a los de Luis Enrique, que respiraban tras una primera mitad que dominaron de cabo a rabo.

Misma tónica en la segunda parte

Tras la reanudación del duelo, los eslovacos trataron de llevar la iniciativa, encontrándose con muchos problemas para tener la posesión del balón ante el entramado defensivo español. Fue Sarabia quien anotó el tercero de la tarde en el 56, tras culminar una jugada colectiva al ser asistido por Jordi Alba antes de armar un ajustado disparo cerca del poste con la zurda. Luis Enrique movió el banquillo más tarde y Ferrán Torres fue el primer cambio español al sustituir a Morata en el 65.

Pau Torres entró y besó el santo, ya que un minuto después anotó el 0-4 al rematar de tacón un jugada de estrategia desde el saque de esquina tras ser asistido por Sarabia. Después del tanto llegó la pausa de hidratación y nuevos cambios en Eslovaquia, Weiss y Suslow entraron por Mak y Haraslin.También hubo sustituciones en España, se retiraron Busquets y Eric García, por Thiago y Pau Torres. Precisamente el central del Villarreal provocó el quinto gol de La Roja, que se metió Kucka en propia al tratar de despejar el remate del defensa.

España avanza a octavos como segunda de grupo

Con el partido totalmente encarrilado, Luis Enrique aprovechó para dar más oportunidades a jugadores menos habituales, entrando en juego Adama Traoré, que disputaba sus primeros minutos en el torneo, por Gerard Moreno y Oyarzabal por Azpilicueta. Los últimos compases del duelo fue una prolongación del monólogo de La Roja, que monopolizaba la posesión y se acercaba con peligro a la meta eslovaca. El marcador ya no se movió y el combinado español avanzó a los octavos de final.