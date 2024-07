Alineaciones probables de España y Alemania hoy en la Eurocopa

España y Alemania se miden este viernes en un partido que abrirá los cuartos de final de la Eurocopa y que algunos califican como final anticipada. Se enfrentan los dos equipos que mejor han jugado en el torneo en un duelo a todo o nada.

España cuenta sus partidos por victorias y ha sorprendido a todos con el nivel de fútbol mostrado en el torneo desde el primer día. Goleó a Croacia en la primera jornada (3-0), jugó un partidazo ante Italia en la segunda (1-0) y cerró una fase de grupos perfecta ganando a Albania con la unidad 'B' (0-1).

Llegaron los octavos de final y, aunque hubo un tramo del partido en el que Georgia hizo sufrir a la selección de De la Fuente, lo cierto es que España supo imponer su juego para terminar remontando y goleando 4-1.

Alemania, por su parte, comenzó el torneo a un gran nivel con una manita a Escocia (5-1) y aseguró su clasificación en la segunda jornada con una contundente victoria ante Hungría (2-0). Pero las dudas aparecieron en la tercera jornada ante Suiza, en la que el equipo de Nagelsmann salvó la primera plaza del grupo empatando en los minutos finales (1-1).

En octavos de final protagonizó un duelo parejo ante Dinamarca que se abrió en la segunda parte desde el punto de penalti y que cerró Musiala marcando su tercer tanto en el torneo que le sitúa como máximo goleador de la Eurocopa.

Ambos entrenadores parecen tener claro cuál es su once titular, aunque en las actuaciones de algunos futbolistas partiendo del banquillo en los últimos partidos pueden suponer cambios en las alineaciones de cara a la gran cita de cuartos de final.

Alineación posible de España

Luis De la Fuente no ha dado lugar a mucha especulación en sus alineaciones y, quitando el choque ante Albania en el que España ya no se jugaba nada, apenas ha variado su once titular. Nacho entró el primer día por las molestias de Laporte, pero en cuanto el central del Al-Nassr se recuperó se hizo rápidamente con la titularidad.

Aunque desde el partido ante Georgia se ha especulado con la posibilidad de que el técnico español realice una importante variación en el centro del campo que podría dejar fuera a Pedri para que entrara Dani Olmo.

Se prevé que España forme en un 4-3-3 con Unai Simón; Carvajal, Laporte, Le Normand, Cucurella; Rodri, Fabián, Pedri/Olmo; Lamine Yamal, Morata y Nico Williams.

Alineación posible de Alemania

También parecía tener muy claro su once titular Julian Nagelsmann, aunque en el partido de octavos de final sorprendió introduciendo varios cambios y dejando en el banquillo al joven Florian Wirtz, llamado a ser una de las sensaciones de la Eurocopa.

Ante Dinamarca fue Schlotterbeck la pareja de Rudiger en el centro de la defensa ante la baja por sanción de Tah, pero el buen nivel del futbolista del Dortmund le hace entrar en las quinielas para repetir ante España. También entraron en ese once Raum y Sané, que no venían siendo titulares y que podrían repetir ante España.

Por todo esto, Alemania podría formar en un 4-2-3-1 con Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck/Tah, Raum; Andrich, Kroos; Wirtz, Gundogan, Musiala; y Havertz.