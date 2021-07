Alineación confirmada de España hoy ante Italia en el partido de la Eurocopa

Tras la sufrida victoria ante Suiza en los cuartos de final, España busca convertirse en finalista de la Eurocopa 2021 este martes 6 de julio en el estadio Wembley de Londres. Para ello, los de Luis Enrique tendrán que derrotar a Italia esta noche (21:00 horas), un rival que acabó con la racha de gracia de la Selección en la Eurocopa de 2016, tras eliminarla en octavos de final, y que ha tenido un inicio muy sólido en este campeonato.

Tras un comienzo algo errático para los de Luis Enrique, donde no pudieron pasar del empate ante Polonia (1-1) y Suecia (0-0), la Selección española ha conseguido consolidarse en las eliminatorias de la Eurocopa como una de las favoritas para llevarse el campeonato europeo, yendo de menos a más. Tras golear a Eslovaquia (5-0) en el último partido de la fase de grupos y vencer en octavos a Croacia en la prórroga (5-3), La Roja sufrió para llevarse la victoria en los penaltis ante Suiza. Con un gol muy temprano, los de Luis Enrique se dejaron llevar por la presión de los futbolistas suizos, impidiendo la circulación del balón, y un error de la defensa facilitó el empate del conjunto oponente y llevó el partido a la prórrogas. Sin embargo, un portentoso Unai Simón, que consiguió detener dos de los tres lanzamientos fallados por los suizos en la tanda final, lideró a España para ganar un partido que sentenció Mikel Oyarzabal.

Todo apunta a que Luis Enrique podría repetir la fórmula que ha ido utilizando en los últimos partidos, utilizando a su once de gala para la ocasión, a excepción del delantero Pablo Sarabia, que sufre una contractura en el abductor de su pierna derecha y no podrá estar en el partido ante Italia. Esta sensible baja, confirmada por el propio seleccionador, supone un contratiempo para España, pues el futbolista del Paris Saint-Germain había conseguido hacerse con el puesto de titular tras unas magníficas actuaciones ante Eslovaquia y Croacia. Asimismo, parece que Dani Olmo podría ser el elegido para sustituirle en la banda izquierda.

Por su parte, los italianos son uno de los rivales más poderosos a batir en esta Eurocopa y así lo han demostrado con una buena pegada y una sólida defensa. A pesar de que sufrió apuros para imponerse a Austria en los octavos de final (2-1), los 'azzurri' ganaron con facilidad en los cuartos de final a Bélgica, una de las selecciones favoritas para hacerse con el título de campeona europea, por 2 a 1. En esta ocasión, parece que el conjunto entrenado por Roberto Mancini podría volver a repetir el mismo once que ante la selección belga, a excepción de la baja del defensa del AS Roma, Leonardo Spinazzola, que se rompió un tendón de Aquiles en la eliminatoria de cuartos y estará de baja al menos cuatro meses.

Alineación confirmada de España hoy

Luis Enrique apuesta por el siguiente once inicial para jugarse el pase de España a la final de la Eurocopa ante Italia: Unai Simón; Jordi Alba, Eric García, Laporte, Azpilicueta; Pedri, Busquets, Koke; Dani Olmo, Oyarzabal, Ferran Torres.

Las grandes novedades son Oyarzabal como delantero centro en lugar de Morata, Eric García en lugar de Pau Torres y la vuelta a la titularidad de Dani Olmo en lugar de Sarabia.

La convocatoria completa de España para la Eurocopa 2020 es: Unai Simón, Robert Sánchez, César Azpilicueta, Marcos Llorente, Koke Resurrección, Jordi Alba, Sergio Busquets, Pedro González "Pedri", Álvaro Morata, Diego Llorente, David de Gea, Mikel Oyarzabal, Fabián Ruiz, José Luis Gayà, Thiago Alcántara, Aymeric Laporte, Èric García, Rodri Hernández, Ferran Torres, Dani Olmo, Pau Torres, Gerard Moreno, Pablo Sarabia y Adama Traoré.

Alineación de Italia hoy

La selección italiana podría presentar esta alineación ante España: Donnarumma; Emerson, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo; Verratti, Jorginho, Barella; Insigne, Immobile, Chiesa.