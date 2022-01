Estos son los TOTY de FIFA 22 en un once con ausencias destacadas

LEER MÁS TOTY FIFA 22: Estos son todos los futbolistas nominados

EA SPORTS ha publicado el equipo del año que va a estar disponible en el Fifa 22. Los conocidos como TOTY (Team Of The Year) elegidos con los votos de la comunidad y que estarán disponibles para que todos los usuarios del juego puedan incluirlos en sus equipos de Ultimate Team.

El equipo TOTY

El once elegido es el formado por Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Ruben Dias, Joao Cancelo, Jorginho, Ngolo Kante, Kevin de Bruyne, Leo Messi, Kylian Mbappé y Robert Lewandowski.

Repiten tres jugadores

Solo repiten tres jugadores respecto al equipo del año pasado que estuvo formado por: Manuel Neuer, Alphonso Davies, Virgil Van Dijk, Sergio Ramos, Alexander- Arnold, Joshua Kimmich, Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski y Kylian Mbappé.

Un once sin Cristiano Ronaldo

Destaca la ausencia de Cristiano Ronaldo. El jugador del Manchester United no está por primera vez, ya que sí había sido incluido en los anteriores equipos del año. Sin embargo, el portugués todavía tiene opción de sacar su carta TOTY ya que EA Sports en los últimos años saca un duodécimo jugador para completar el once inicial. El año pasado Messi quedó fuera del once y este año recupera su sitio después de obtener el Balón de Oro. Otro habitual en el equipo que se cae es Neymar, uno de los jugadores preferidos de la comunidad y Sergio Ramos que había sido un habitual en los equipos de las últimas temporadas.

Es la undécima edición del famoso equipo del año en FIFA en el que sus integrantes mejoran notablemente todas sus estadísticas, convirtiendo a la mayoría de ellos, en los jugadores más demandados y por tanto los que tienen un precio más elevado.