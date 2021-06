Sergio Ramos ha explicado los motivos de su salida del Real Madrid. Han fallado los tiempos. Él ha reconocido que su deseo era permanecer en el Real Madrid. En un primer momento no aceptó la oferta porque quería dos años de contrato y no uno.

Posteriormente, cuando comprobó que el Real Madrid se mantenía firme y no modificaba su oferta, decidió aceptar la oferta blanca de un año con rebaja del 10 por ciento del sueldo.

El problema es que esa decisión llegaba tarde. El Real Madrid le comunicó que la oferta había caducado. Ramos, sorprendido, asegura que no sabía ni él ni su entorno que esa oferta tenía fecha de caducidad.

"El club me hace una oferta de un año con bajada de salario, quiero recalcar y dejar bien claro que el dinero nunca fue un problema, el presidente de mi boca ya sabía los últimos meses que lo mío no fue económico. Era un tema de años, me ofrecían uno y yo quería dos por tranquilidad. Era lo único que he pedido", ha dicho en la rueda de prensa de despedida.

"Llegados a este punto, en esta situación, en las últimas conversaciones acepto la oferta con la bajada de salario y se me dice que ya no hay oferta, dentro de un plazo hasta el 30 de junio que sigo siendo jugador del Real Madrid. Se me comunica que aún habiendo dado el ok a la última oferta que había sobre la mesa, tenía una fecha de caducidad y yo no me había enterado", añade Ramos.

La fecha de caducidad de la oferta a Ramos

En ese tiempo, el futbolista le trasladó al club, como ha reconocido en su despedida, que planificaran la siguiente temporada sin él. En ese espacio de tiempo, el Real Madrid se movió en el mercado para cerrar el fichaje de David Alaba, que va a cobrar una cifra muy similar a la que hubiera cobrado Ramos en caso de haber renovado con esa propuesta.

Retrocedemos al mes de marzo. Fernando Burgos reveló en El Transistor que el Real Madrid estaba presionando al jugador para que les diera una respuesta. El club entendió que la no respuesta de Sergio Ramos era rechazar la propuesta. Para sorpresa del jugador no volvió a haber una nueva propuesta.

"El Madrid le insta a Sergio Ramos a que responda a la oferta de 1 año con el 10% de la rebaja salarial antes del 31 de marzo. Si no contesta, desaparece esa oferta.", fue la información de Fernando Burgos.

Pese a esta información, Sergio Ramos ha asegurado que no sabía que la oferta iba a caducar, o tuviera fecha límite. En la misma línea apuntó José Ramón de la Morena: "Sergio Ramos le dijo a Florentino Pérez por dos veces que no aceptaba la oferta de renovación por un año y un 10% menos, que obrase en consecuencia. El Real Madrid ya no cuenta con Sergio Ramos", explicaba de la Morena. "Ya se lo han dicho a Ancelotti y por mucho que salga Ramos haciendo una rueda de prensa diciendo que es muy madridista y juega gratis".

No hubo más propuestas

Ante las negativas del jugador, el Real Madrid dio por cerrado el asunto porque no tenía intención de moverse de esa propuesta inicial. Sergio Ramos esperaba que hubiera una nueva propuesta, al punto de reconocer que hubiera aceptado esas condiciones. Sin embargo, esa propuesta no llegó nunca. El no de Ramos a la propuesta del Real Madrid fue su fin en el conjunto blanco, probablemente sin que él lo supiera aunque si sabía que arriesgaba.

Y se ha juntado con otra circunstancia. Sergio Ramos pasó de ser imprescindible y pilar fundamental en el césped a estar fuera de las convocatorias por sus problemas físicos. En ese tiempo Militao y Nacho demostraron un muy alto nivel que reforzó la postura del club y debilitó la de Ramos.