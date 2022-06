España - Portugal, en directo: partido de hoy de la UEFA Nations League

Portugal, un viejo conocido

Portugal llega a la Liga de Naciones con ganas de hacer borrón y cuenta nueva, después de estar cerca de quedarse fuera del Mundial 2022, que sólo alcanzó a través de la repesca. La clasificación para la cita mundialista supuso una bocanada de aire para el cuestionado Fernando Santos, que tiene claro el punto fuerte de España: no es la posesión del balón, sino la capacidad que tiene para recuperarlo.

"Nadie puede tener el balón si no lo recupera", recordó el seleccionador en la rueda de prensa previa al encuentro, donde, no obstante, defendió que "el fútbol no es un juego de posesión, es un juego de goles".