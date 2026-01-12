España cae ante Portugal en su preparación del Europeo

La selección española masculina de balonmano cayó este domingo ante la de Portugal por un estrecho 31-34 en la final del tradicional Torneo Internacional de España (TIE), disputado este 2026 sobre el parqué del Navarra Arena, como preparación para el Europeo-. En la definición del tradicional torneo, que servía de preparación para el inminente Campeonato de Europa en Dinamarca, Suecia y Noruega entre el 15 de enero y el 1 de febrero, los pupilos de Jordi Ribera dejaron escapar la victoria definitiva en los últimos minutos.

Después de superar a Eslovaquia y Túnez, los 'Hispanos' estaban avisados del creciente potencial de su vecino ibérico con los hermanos Martim y Kiko Costa al mando. Portugal perdía 24-18 en el minuto 40 pero dio la vuelta al marcador después de ir a remolque desde el buen arranque de la anfitriona. España, que en el Europeo confía en sacarse la espina de no pasar de la primera fase de la cita continental de 2024, empezó castigando a los lusos con la gran participación de Agustín Casado. Martim Costa tiró de los suyos y Álex Dujshebaev ejerció de capitán en España, anotando y habilitando a Áleix Gómez.

Los 'Hispanos' se fueron por delante al descanso (16-14) y en la reanudación calentaron el feudo navarro con una renta de seis goles. Portugal endureció su defensa y los de Ribera no pudieron evitar un final apretado, incluso a remolque en las últimas jugadas. Un final amargo pero provechoso de cara al Europeo.