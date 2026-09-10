Edu Pidal, sobre Rodri y sus disculpas al Valencia: "Es una especie en extinción dentro del mundo del fútbol"

Madrugo para hablarte de Rodrigo Hernández, el capitán de la selección que desde este verano juega en el Barça. Rodrigo salió después del partido de ayer en la Champions para disculparse por unas palabras que el programa 'El Día Después' le grabó en el banquillo en una conversación con Cubarsí.

Era una conversación entre los dos, cuando habían sido sustituidos en el partido contra el Valencia y ya ganaban 0-3. Acabaron 0-5. En la lectura de labios, que hicieron los compañeros, se ve a Rodrigo decirle a Cubarsí: "Muy flojos, son muy flojos estos. Muy flojos. Son muy malos, tío. Son malísimos. ¿Cómo quedaron clasificados la pasada temporada? No han pasado del centro del campo en la segunda parte..."

Rodrigo estaba fastidiado, afectado, porque no quería faltar al respeto a nadie, no quiso burlarse y no fue una declaración pública. Acababa de salir del campo y, sentado en el banquillo, aún a mil revoluciones, hizo ese comentario. Una expresión de sorpresa por la situación y el momento de un equipo muy por debajo de su historia, porque ahora mismo tiene un punto y es colista en Primera División.

Ni siquiera el valencianismo se sintió ofendido, piensa algo parecido a esa crítica caricaturizada que una cámara le pilló a Rodri, pero pudo molestar a algún compañero, a los futbolistas del Valencia, y eso es lo que preocupó al capitán de España.

Rodrigo es una especie en extinción dentro del mundo del fútbol. No tiene tatuajes, no tiene redes sociales y todo lo que quiere decir lo dice en los medios de comunicación. Aquí estuvo en Radioestadio Noche, no hace mucho, y habló del fútbol y de la vida. Ahora debía pedir disculpas y lo hizo, aunque en 2026 no esté de moda pedir perdón cuando uno se equivoca.