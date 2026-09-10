Este Barça mete miedo: "Es el mejor equipo de Europa"

El FC Barcelona ha comenzado su participación en Champions esta temporada con una contundente goleada (5-1) ante el Feyenoord liderados por un gran Raphinha que sigue en estado de gracia. El brasileño sigue supliendo a la perfección a Lewandowski y disipando todas las dudas por el no fichaje de un delantero.

"Es el mejor Barça, el que más ilusiona y el que más invita al optimismo de todos los que ha tenido Hansi Flick", explicaba Alfredo Martínez en Radioestadio Noche tras el partido.

El equipo culé es un rodillo en ataque y así lo ha demostrado en estos primeros partidos de temporada. "Todo lo que toca Flick le sale bien (…) Ojalá la final de la Champions la pudiera jugar el Barça el domingo que viene, porque ahora mismo me parece el mejor equipo de Europa", afirmaba David Bernabeu.

Y por si fuera poco, el Barça ha sumado a la causa nada menos que a Rodri, que empieza a entrar en el equipo y a hacerse con él, algo que el que el Barça está notando también a nivel defensivo. "Rodri ha ayudado a defender teniendo el balón y le va a echar una mano tremenda a Pedri, cuando le toca bajar a defender ya no tiene que hacer 40-50 metros como antes. La gran ventaja de tener a Rodri viene, sobre todo, en el aspecto defensivo", explica Enrique Ortego en Onda Cero.