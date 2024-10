Edu García, sobre Luis de la Fuente: "Me encanta en el banquillo y me encanta menos en la sala de prensa"

España ha conseguido este martes una nueva e importante victoria en Córdoba ante Serbia que ha certificado la clasificación matemática de 'La Roja' para los cuartos de final de la UEFA Nations League. La selección ha sido muy superior a su rival y se ha impuesto por 3-0 con los goles de Laporte, Morata y Baena, pero la sorpresa la ha dado el seleccionador en la rueda de prensa posterior al partido.

"No estoy agrandado, pero si lo estuviera me lo habría ganado. Otro en estas circunstancias tiraría de carisma y apaga y vámonos", en unas declaraciones que algunos han entendido como un palo a su antecesor en el cargo, Luis Enrique. "Yo soy humilde, soy educado y no voy a cambiar", ha dicho Luis de la Fuente tras el partido.

Las palabras han resonado y han sido objeto de debate en el Radioestadio Noche de este martes, donde el director de Radioestadio, Edu García, ha criticado las palabras del seleccionador.

"De la humildad no se habla (...) Me encanta Luis de la Fuente en el banquillo de la selección española, pero me encanta un poco menos en la sala de prensa de cualquier estadio", ha explicado en Radioestadio Noche.

"Alguien que dice que se equivoca muy poco a mí me escuece", ha sentenciado.