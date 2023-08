El discurso de Aitana Bonmatí tras ser nombrada mejor jugadora del año: "No debemos permitir el abuso de poder"

Aitana Bonmatí ha sido elegida este jueves mejor jugadora del año para la UEFA tan solo unos días después de proclamarse campeona del mundo con la selección española en Sidney. La centrocampista, que fue también elegida Balón de Oro del Mundial, ganó la pasada temporada el triplete (Champions, Liga y Supercopa) con el Barça.

La futbolista catalana releva así a su compañera, Alexia Putellas, ganadora los dos últimos años. Las otra dos futbolistas que competían por este galardón eran Olga Carmona (Real Madrid) y Sam Kerr (Chelsea).

Al recoger el premio, Bonmatí ha querido tener unas palabras relacionadas con toda la polémica generada en torno a la selección femenina tras el beso que dio Rubiales a Jenni Hermoso tras la final del Mundial. La centrocampista ha salido en defensa de su compañera y ha denunciado que no se puede permitir el "abuso de poder".

"Venimos de ganar un Mundial pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar. Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como faltas de respeto. Desde mi compañera Jenni a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras y seguiremos trabajando para que esta sociedad mejore", ha reclamado.