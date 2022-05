¿Debería el Atlético de Madrid hacer el pasillo al Real Madrid?

El Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentarán este domingo (21.00 horas) en el último partido de la jornada 35 en la Liga Santander, un derbi cargado de morbo que llega tras el título liguero merengue de hace una semana y el éxtasis del pasado miércoles al conseguir meterse en la final de la Champions de forma épica.

La opinión de la redacción de Deportes de Onda Cero

La redacción de Deportes de Onda Cero ha opinado sobre el tema y ha dado su punto de vista sobre si los colchoneros deberían o no hacer el pasillo al Real Madrid como felicitación por lograr el campeonato de LaLiga.

El director de Radioestadio, Edu García, es tajante al asegurar que ahora parece que "aplaudir o reconocerle méritos al rival que consigue vencer en una liga es un acto de sometimiento y de humillación". Afirma que hay todavía mucho que aprender de otros deportes "que tienen ese camino recorrido y que hacen de la nobleza una de las principales virtudes de la competición".

Por su parte, el jefe de Deportes de Onda Cero, Félix José Casillas, defiende la "libertad de elección" de la plantilla del Atlético de Madrid, aunque afirma no entender "las razones para no hacerlo", en referencia a los motivos que esgrimen los rojiblancos. El periodista Fernando Burgos -que cubre la información del Real Madrid- es claro: "Definitivamente, se nos ha ido de las manos. Una imagen de respeto, cordialidad, reconocimiento se ha transformado en todo lo contrario".

"El Real Madrid hace unos años no quiso hacer el pasillo al F.C. Barcelona"

Asimismo, el también periodista y narrador de los partidos del Atlético, Hugo Condés, recuerda que el pasillo siempre se ha hecho en homenaje al campeón, aunque entiende que a la afición le pueda sentar mal. No obstante, recuerda: "Hemeroteca hay para todos. El Real Madrid hace unos años no le quiso hacer el pasillo al F.C. Barcelona, así que los aficionados del Real Madrid que están indignados van a tener que tragar y los del Atlético que jalean que no se lo hagan y dentro de un par de años ganan algo y no se lo hacen a ellos, tendrán que tragar".

Por último, Jano Mori -que cubre la información del club rojiblanco- asegura que se ha montado un debate "estúpido y estéril que no lleva a ningún sitio". "El vestuario no tenía ganas de hacer el pasillo y el club ha entendido que ha felicitado correctamente al campeón y por tanto, no va a hacer nada que moleste a su afición".