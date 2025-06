Cucurella: "Si Lamine no gana el Balón de Oro no le afectará"

Marc Cucurella, lateral izquierdo español del Chelsea, mostró admiración por su compañero de selección Lamine Yamal, por el que dijo que enciende la tele en cada uno de sus partidos para "disfrutar", y aseguró que si no gana el próximo Balón de Oro, "no le afectará".

Yamal y el Balón de Oro

"Es verdad que a Lamine le ha penalizado un poco no llegar a la final y que el PSG haya ganado la Champions, pero hacía mucho tiempo que no me ponía la tele para ver a un jugador y disfrutar tanto", reflexionó Cucurella preguntado por el Balón de Oro.

"Lamine da mucha alegría al fútbol y te hace disfrutar. Está reñido el Balón de Oro y sabemos que jugamos uno de esos partidos (ante Francia) en los que Lamine siempre aparece. Ojalá tenga un gran día y podamos clasificarnos para que siga el debate", deseó.

Cucurella puso en valor lo que está consiguiendo Yamal con apenas 17 años, siendo ya referente del Barcelona y de la selección española con la que conquistó la última Eurocopa.

"Si se habla de él como candidato es por la temporada que ha hecho. Las cosas que está haciendo es muy complicado y la gente que tiene que decidir lo hará. Para mí es un candidato, porque es un jugador que me hace disfrutar mucho. Veremos qué pasa. Con la edad que tiene ha demostrado que no le importa y está preparado para cualquier situación. Si no gana el Balón de Oro creo que no le afectará", afirmó.

Con su humor habitual, 'Cucu' bromeó con la situación que sufre en cada partido de entrenamiento cuando el seleccionador Luis de la Fuente le pone como defensor de Lamine Yamal.

"La verdad que es una putada defenderlo y encima el míster casi siempre me lo pone. Lo primero que hago es intentar no lesionarlo, es complicado de frenar porque es un jugador que tiene muchos recursos y nunca sabes lo que te va a hacer. Lo bueno es que sólo me toca sufrirlo, de momento, en entrenamientos. Tiene unas habilidades difíciles de encontrar en los jugadores hoy en día", elogió.