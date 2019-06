La conversación íntegra que demuestra que Carlos Aranda habló con gente del Getafe

Afirma que "de siete había tres en el campo"

La Operación Oikos sigue dejando datos sobre la trama que Carlos Aranda y Raúl Bravo tenían montada para los presuntos amaños de partidos. Una vez levantado el secreto de sumario, hemos podido conocer que el exfutbolista Carlos Aranda contactó con gente del Getafe. En una conversación afirma que "Yo no sé para qué Raúl (Bravo) me metió en la cabeza al Getafe, me hizo hablar con gente del Getafe [...] Y yo sabía que esos siete, de siete había tres en el campo, te lo garantizo". Aquí puedes ver la conversación integra.