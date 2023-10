El Comité de Árbitros desmiente a David López: "En ningún momento insulta o falta al respeto"

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha emitido un comunicado para responder a las palabras del jugador del Girona, David López, en el descanso del encuentro ante el Almería. El futbolista hacía referencia a insultos y faltas de respeto del árbitro Ortiz Arias.

David López aseguraba tras el pitido del colegiado, ante las cámaras de DAZN, que "respeto el trabajo de todos, pero no se puede trabajar así. Es muy difícil. Intentas centrarte en el partido, pero es muy difícil trabajar así", afirmó el jugador. Además, remarcó que todos los jugadores de LaLiga EA Sports estarían de acuerdo con sus palabras y destacó que "es un tema humano".

El CTA en su comunicado ha desmentido las palabras del jugador y ha ofrecido al propio futbolista y a los dirigentes del Girona la grabación de la conversación. El Comité de los árbitros asegura que "en ningún momento se insulta o falta al respeto" al jugador del club catalán.

Además, explican que la grabación, realizada según indica el protocolo del VAR, muestra como el colegiado Ortiz Arias "solo le advierte de que si continúa con ese comportamiento se verá obligado a mostrarle la segunda amonestación".

El entrenador del Girona pide disculpas al árbitro

Por su parte, Michel, entrenador del Girona, explicó tras el encuentro que acudió más tarde a la entrevista concertada con la tele porque acudió al vestuario del árbitro para pedirle disculpas por las palabras de su jugador David López.

El técnico rojiblanco afirmaba que Ortiz Arias le dijo que "él no ha insultado a nadie. Yo le he dicho que si no había insultado le pedía perdón. Ha sido un calentón dentro del campo y se tiene que quedar ahí, por las dos partes".