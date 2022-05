El comentario viral de Almeida a Courtois: "En el lado bueno también estamos los que lloramos contigo en Lisboa"

El Real Madrid concluyó los actos institucionales de celebración tras ganar la 34ª Liga de Campeones con su visita al Ayuntamiento de Madrid en el que el alcalde José Luis Martínez-Almeida hizo de maestro de ceremonias sin olvidar su favoritismo por el Atlético de Madrid.

El presidente del conjunto blanco, Florentino Pérez, volvió a ser el primero en bajarse del autobús tras su llegada a las 20:25 horas CEST (-2 GMT) y saludó en primera instancia a Martínez-Almeida, alcalde de Madrid desde junio de 2019, y a Begoña Villacís, vicealcaldesa desde el mismo año. Ambos recibieron a la junta directiva, cuerpo técnico y jugadores a su entrada al Ayuntamiento y Villacís no dejó pasar la oportunidad de hacerse una foto junto a la ‘orejona’ y al capitán Marcelo, quien en cada acto llevó el trofeo de la Liga de Campeones en sus manos.

Las bromas de Almeida con el Atlético como protagonista

El acto lo inauguró la entrega Almeida con un discurso que comenzó con una broma acerca de su afición por el Atlético de Madrid y ponderando el título de LaLiga Santander.

“Desde hace 120 años Madrid acoge al mejor club del siglo veinte y no sería complicado apostar porque van por el mismo camino en el siglo veintiuno. Yo quiero poner en valor que hayáis conseguido el título de Liga, el torneo de la regularidad, porque a todos los que nos gusta el fútbol, lo que nos gusta es la Liga”, dijo.

“De las últimas ocho finales que habéis jugado habéis ganado las ocho. Qué complicado nos lo ponéis a los que no somos del Real Madrid. Esta Copa de Europa permanecerá en la memoria de todo el madridismo por lo que han supuesto todas las eliminatorias, especialmente contra el PSG cuando una persona que lo ha ganado absolutamente todo como Benzema fue a robarle el balón al portero”, prosiguió.

“De la eliminatoria contra el Manchester City, en el partido de ida a cualquier equipo que le hubieran metido dos en menos de 15 minutos se hubiera ido con cinco; el Real Madrid no. En la vuelta, había alguno que pensábamos en el Bernabéu que pensábamos en el minuto 85 que lo podíais ganar. Luego, ayer en París se demostró que el Madrid no juega finales, las gana, que es lo importante. La Copa de Europa es una competición en la que juegan 11 contra 11 en la que gana el Real Madrid”, continuó.

El mensaje viral de Almeida a Courtois

Un Almeida que destacó las virtudes como equipo y, además, le dedicó un mensaje al blega Thibaut Courtois en referencia a sus palabras de que ahora estaba “en el lado bueno de la historia” cuando rememoró la final que perdió en Lisboa con el Atlético de Madrid frente al Real Madrid.

“Al margen de todas las virtudes futbolísticas y de trabajo, lo que demuestra la plantilla del Madrid es que con la unidad se puede conseguir todo. Y me gustaría rendir un particular homenaje a Karim Benzema, es difícil que se le escape el Balón de Oro este año. A Luka Modric, que es un pedazo de jugador y de persona. A mi querido Thibaut Courtois porque a mí me hizo disfrutar mucho durante unos años y ayer fue decisivo; eso sí, en el lado bueno también estamos los que lloramos en Lisboa contigo y a tu lado. Por último, quiero felicitar a Vinicius porque demostró que con trabajo se pueden conseguir los sueños”

“Acabo hablando de una persona con el mejor palmarés en Copas de Europa y la única que ha ganado las cinco grandes Ligas y que tiene un gran sentido del humor, como me ocurrió cuando le conocí que, al enterarse de que era del Atlético de Madrid me dijo que ‘o el alcalde cambiaba de equipo o Madrid cambiaba de alcalde’”, rememoró.