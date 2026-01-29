Simeone: "No es un mazazo porque dimos todo"

“No (es un mazazo), porque dimos todo. Exigirle y pedirle más a los futbolistas, al menos no encuentro qué pedirle más. Están trabajando bien, se están esforzando, están compitiendo como lo están haciendo, no podemos ser contundentes de cara al gol en los últimos metros y espero que aparezcan estas situaciones, como el otro día el gol en propia puerta o el 3-0 (ante el Mallorca)”, valoró en rueda de prensa en el Metropolitano. “Sinceramente, de estos dos últimos partidos me quedé más decepcionado con el del Galatasaray, porque hicimos un partido bárbaro, merecimos ganar, hicimos todos los méritos para ganar el partido y ahí me quedé decepcionado”, repasó sobre el 1-1 de la anterior jornada en Estambul, que ya complicó el pase dentro del top ocho.

“Hoy veníamos de jugar hace tres días. El equipo respondió muy bien en todos los sentidos. No tengo nada que reprochar a mi equipo. Al contrario, creo que están dando el máximo absolutamente todos. Con este empuje, esta humildad y seguridad en lo que hacemos, no tengo dudas de que van a llegar los resultados que queremos de acá hacia adelante”, auguró. Para él, “el único arreglo” de la falta de contundencia es “seguir generando situaciones, dar confianza al equipo” y que la afición esté, “como siempre está, alentando continuamente al equipo” para que pueda “dar el máximo. No hay otro camino. El camino que estamos recorriendo es bueno. Necesitamos mantenerlo y estar firme en lo que va a venir por delante, porque hay un montón de cosas importantes”, explicó el técnico.

Simeone aseguró en rueda de prensa que su rival "hizo un trabajo muy bueno" y agregó que ya conocía "sus transiciones peligrosas" y "su manera de defender grupalmente muy bien. Creo que así y todo, pese a su trabajo, nosotros en el primer tiempo pudimos haber hecho algún gol más, por la situación que generamos y no fuimos concretos”, dijo. Sobre la jugada en la que el Bodo empató el encuentro opinó que el rival salió "favorecido de ese rebote contra rebote" y lamentó una ocasión del argentino Thiago Almada que "pegó en uno que estaba en la línea".

"Nos encontramos con un partido que habíamos hecho méritos para estar en ventaja y estábamos en desventaja. Buscamos distintas maneras de poder probar hacer un gol, no llegó, felicitar al rival y prepararnos para el sábado (en el encuentro contra el Levante, de Liga) que quedan poquitas horas”, añadió. El equipo despidió al Atlético con pitos. “El hincha tiene siempre la posibilidad de expresarse como lo siente y nosotros trabajando para dar lo mejor para el equipo y para el club”, valoró Simeone.