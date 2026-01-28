Simeone: “No depende de nosotros”

“Entiendo todas las necesidades de búsqueda de resultados, números, partidos, goles… La única realidad es que nosotros tenemos que hacer el partido que creemos que le podemos hacer daño, intentar ganar el partido desde la humildad y el trabajo y no hay más", expresó. "No depende de nosotros. Dependerá de nosotros a partir de los resultados que nos puedan beneficiar. Primero tenemos que ganar y, a partir de ahí, ver lo que no depende de nosotros, claramente”, advirtió en la rueda de prensa en el escenario del encuentro. El Atlético es duodécimo en la clasificación con trece puntos, los mismos que otros siete conjuntos (seis por delante -PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting de Lisboa y Manchester City- y uno por detrás -el Atalanta-), con lo que entrará en juego, además de la victoria, la diferencia de goles. Cuántos más goles logre, más serán sus posibilidades, hasta el punto de que pueda no depender de si ganan o no sus competidores directos.
Enfrente, el Bodo/Glimt. "No sólo es la victoria contra el City, sino cómo viene compitiendo. Le tocó un grupo muy complicado, con partidos muy difíciles y ha jugado fuera de casa muy bien. El partido, sobre todo, con el Borussia Dortmund ha competido de una manera muy buena (2-2) y ni que hablar contra el City (al que ganó por 3-1)”, analizó. “Es un equipo que sabe lo que quiere, tiene una transición rapidísima cuando logra encontrar al número 10 (Jens Petter Hauge), que es el mejor futbolista que tiene en cuanto a visión de juego, llegada y talento. Es un equipo que juega bien técnicamente, que sabe a lo que juegan, con transiciones rápidas como mayor ataque”, añadió.
El nuevo formato de la Liga de Campeones sostiene la emoción hasta la última jornada. “La sensación es buenísima. Ya siempre estaba la necesidad de ganar, pero ahora aún más. Y esto de no tener que repetir partidos y jugar de local o visitante contra quien sea genera espectáculo. Está claro que la Champions es espectáculo. Y eso se está mostrando en esta última jornada, que va a ser una noche emocionante para todo lo que pueda suceder de cara a estar entre los ocho o no”, repasó el técnico. “Creo que la temporada pasada competimos muy, muy bien, y esta campaña estamos haciéndolo bien. Seguramente, aparecen ahora los momentos más importantes de la competición, con el partido de este miércoles y lo que nos puede tocar en dieciseisavos o en octavos. Y eso va a encaminar esto que estamos buscando”, declaró.