Real Madrid - Milan: toca evitar problemas

"Tenemos tristeza, estamos muy cerca de Valencia, de todos los pueblos que se han visto afectados, ojalá esto se pueda resolver pronto. Hablar de fútbol en estos momentos es complicado, como jugar al fútbol, porque nosotros somos parte de este país y todo esto afecta mucho", arrancó Ancelotti en la previa del partido de Liga de Campeones, en una semana marcada por la DANA que deja ya más de 200 muertos. Y es que este trágico desastre tiene paralizado al levante y consternado a todo el país, menos al fútbol, que sigue adelante. El conjunto madridista, que debió jugar en Mestalla este fin de semana, vio aplazado ese encuentro por razones obvias, pero ahora vuelve a la acción en el primer compromiso después de la dura goleada, por 0-4, encajada en el Clásico ante el Barça. Por lo que el partido frente al Milán se antoja clave.

Aunque ya pasó a un segundo plano por la catástrofe, el Real Madrid también fue noticia por su 'plantón' al Balón de Oro cuando conocieron que Vinícius Júnior no ganaría el galardón, por lo que también este duelo que acogerá el Santiago Bernabéu (21.00) será un buen termómetro del momento futbolístico que atraviesa el brasileño. El '7' madridista, autor de un 'hat trick' en el último duelo de Champions ante el Borussia Dortmund, apunta a titular en ataque acompañando a un Kylian Mbappé que necesita mejorar su puntería y frescura después de un nefasto Clásico cayendo constantemente en fuera de juego y errando varios claros uno contra uno. No parece que Rodrygo Goes, que apura una recuperación muscular, les pueda ayudar de titular, por lo que la opción de cuatro centrocampistas o la aparición de Brahim Díaz serían las alternativas.

Los madridistas esperan que la impaciencia y la ansiedad por ganar después de más de una semana sin competir no sea un obstáculo ante un conjunto italiano al que han ganado en cinco de las últimas siete visitas el feudo madridista. De hecho, los 'rossoneri' no ganan en Chamartín desde diciembre de 2014, casi una década sin celebrar un triunfo que esperan conseguir este martes para ahondar en la crisis merengue. A favor de los blancos, tener más tiempo para preparar un partido crucial, después de dos triunfos y una derrota en tres partidos, con una preocupante primera parte ante el Dortmund. Si quieren que la sorprendente derrota (1-0) en Lille solo sea un borrón, deben responder con contundencia a la visita de un conjunto italiano que llega al Bernabéu con el exmadridista Álvaro Morata como referencia en ataque.

Además, será un duelo especial para Ancelotti, leyenda 'rossonera' tanto como jugador como entrenador, levantando la Copa de Europa en el césped y en el banquillo. De hecho, a las órdenes de Arrigo Sacchi, hizo ante los blancos su único gol en la competición continental en la vuelta de las semifinales de la temporada 1988-1989, temporada en la que terminaría levantando la 'Orejona'. Y es que el feudo madridista acoge el duelo entre los dos clubes más laureados de la competición, con 15 Copas de Europa de los madridistas y las 7 de los italianos. La historia es un aval enorme para el AC Milan, pero este equipo, que no gana el título desde 2007, está lejos de su época dorada. Y debe mejorar, después de sumar dos derrotas en las primeras tres jornadas de la liguilla ante Bayer Leverkusen y Liverpool. Ahora, la responsabilidad recae en le mencionado Morata, con solo dos goles en su casillero --no marca desde finales de septiembre--, el veloz e insistente Leao, el puñal Pulisic o un entonado Tijjani Reijnders, que marcó el único gol de los italianos ante el Monza en la victoria (0-1 en la última jornada de la Serie A. Los 'rossoneri' están fuera del 'playoff' y necesitan ganar con urgencia, mientras los blancos son duodécimos con seis puntos.