Flick: "Estamos en semifinales y tenemos que disfrutar"

LEER MÁS Lewandowski es la gran novedad en el Barça para Milán

"Quiero que mis futbolistas jueguen sin tener la presión encima. Tenemos que disfrutar del partido", insistió en hasta tres ocasiones el técnico alemán en la rueda de prensa ofrecida este lunes, en vísperas del encuentro que se disputará este martes en el Giuseppe Meazza. En este sentido, pidió a sus jugadores que "aprecien" hasta donde han llegado esta temporada, con dos títulos ya conquistados -la Supercopa de España y la Copa del Rey- y opciones de ganar también la Liga de Campeones y LaLiga EA Sports (Primera División). "Hemos ganado dos títulos y cada futbolista cuando juega este tipo de partidos mejora. Y esta es la mejor manera de afrontar este tipo de encuentros", agregó.

Flick confirmó que podrá contar en San Siro con Robert Lewandowski, recuperado de una lesión muscular, pero que todavía no está al cien por cien para jugar de titular. "Él se siente bien y está listo para estar en el banquillo. Si lo necesitamos, estará disponible", desveló. En cambio, el conjunto azulgrana no pudo recuperar a tiempo al lateral izquierdo Alejandro Balde. El preparador germano no dio muchas pistas sobre quién reemplazará al carrilero español, pero señaló que Ronald Araujo, Gerard Martín y Héctor Fort pueden jugar en esa posición. "Nos pueden ayudar a ganar", apostilló.

Sí será titular, en cambio, el extremo Lamine Yamal, clave para que el Barcelona empatara en la ida (3-3) y de quien el técnico teutón explicó que afronta el encuentro con confianza. "Está en un buen momento. En la ida, nos trajo de vuelta a la eliminatoria con un gol que fue increíble de ver. Tiene que mostrar su potencial. Nuestro objetivo es alcanzar la final y quiero que los jugadores estén al máximo nivel", indicó sobre el joven internacional español, al que definió como un "genio".

En cualquier caso, Flick subrayó que su equipo tiene que defender "mucho mejor " que en la ida y avisó del peligro a balón parado de un rival con futbolistas "fantásticos. En Montjuïc, ellos aprovecharon sus oportunidades. El Inter es un equipo muy experimentado, muy fuerte y muy difícil de defender. Todos los jugadores deben estar centrados en la defensa, cubrir los espacios. Eso es lo que queremos hacer mañana", argumentó.