El Real Madrid gana en Celtic Park y pierde por lesión a Benzema

El Real Madrid comenzaba su defensa del título y su andadura en esta nueva Champions League en Celtic Park ante el Celtic de Glasgow. Ancelotti ponía sobre el papel a diez jugadores que estuvieron en la final de Paría más Tchoameni.

Comenzaba el partido con una clara ocasión para el Celtic en la que se tuvo que emplear Courtois. El Celtic, jugando con mucho descaro y sin complejo alguno ante el campeón de Europa, asfixió con su presión al Real Madrid, pero fue incapaz de superar a Thibaut Courtois. A los 21 minutos fue cuando más cerca estuvo, pero un zurdazo de McGregor lo repelió la cruceta.

Pero las peores noticias para el Real Madrid no llegaban por el juego del conjunto escoces. Sobre el minuto 30 de partido se lesionaba Karim Benzema que se marchaba del terreno de juego cojeando y tocándose la rodilla de la pierna derecha. No quedaba la cosa ahí porque Militao no saltó al césped tras el descanso por unas dolencias en su pierna izquierada. Rudiger sería quien le susituyese.

Tras el pitido en la segunda parte no cambió mucho el asunto y el Celtic seguía creando peligro. Sin embargo, el Real Madrid supo sobreponerse al juego del conjunto escocés y en menos de cuatro minutos dio la vuelta a la tortilla para ponerse 0-2 en el marcador.

Primero fue un tanto de Vinicius tras una buena galopada de Valverder, el mejor del los blancos, para poner un centro que remató con clase el jugador brasileño. El segundo tanto corrió de la cuenta de Luka Modric tras otra jugada a la carrera que culminó dentro del área con su peculiar manera de golpear el balón con el exterior del pie.

La puntilla la ponía Eden Hazard que se reencontraba con el gol tras un pase a placer de Dani Carvajal. El belga que tuvo que salir por Karim Benzema jugó todo el partido de nueve y marcó a pesar de su discreto papel en el encuentro. Con el marcador decidido para el Real Madrid, Carlo Ancelotti aprovechó para dar minutos a uno de los menos habituales cono es Marco Asensio.