Mbabpé entra en la convocatoria para Manchester

Con las bajas de los lesionados de larga duración Éder Militao, Dani Ceballos y Rodrygo, más Ferland Mendy que volvió a lesionarse en la ida ante el City y la ausencia por un problema muscular en un gemelo de Raúl Asencio por segundo partido consecutivo, Arbeloa se lleva a Mánchester a Mbappé tras superar el esguince de rodilla que arrastra desde diciembre. Completado el tratamiento conservador por el que apostó el Real Madrid para la recuperación total de Mbappé, que tras jugar con dolores desde el 7 de diciembre que se produjo su lesión, se vio obligado a parar después de la derrota en El Sadar el 21 de febrero, y se perdió los partidos ante Benfica, Getafe, Celta, Manchester City y Elche.

El técnico madridista incluye en la convocatoria a Álvaro Carreras, que el domingo completó una parte del entrenamiento con el grupo, mejorado de la dolencia muscular en el gemelo derecho que le ha alejado los tres últimos encuentros. Pasará una última prueba en la tarde del lunes en la sesión del Real Madrid en el Etihad Stadium. Sin opciones de tener minutos, pero en la expedición para un partido importante, viajan el austriaco David Alaba y el inglés Jude Bellingham. También son novedad la entrada de los canteranos Jorge Cestero y Mario Rivas, mientras que, tras tener minutos y dar una asistencia ante el Elche, se cae Dani Yáñez. Hasta siete jugadores del Castilla viajan con el primer equipo. La lista de convocados del Real Madrid para el duelo de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones la integran:

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

Defensas: Carvajal, Trent, Alaba, Huijsen, Rüdiger, Carreras, Fran García, Diego Aguado y Mario Rivas.

Centrocampistas: Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Jorge Cestero, Arda Güler, Jude Bellingham, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios.

Delanteros: Vinícius, Brahim, Mastantuono, Mbappé y Gonzalo.