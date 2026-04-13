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Marc Bernal viaja a Madrid pendiente de recibir el alta médica

La presencia del centrocampista Marc Bernal, que no ha recibido el alta médica del esguince en el tobillo izquierdo que sufrió el 4 de abril, es la principal novedad en la convocatoria del Barcelona para enfrentarse este martes al Atlético de Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

EFE

Madrid |

Marc Bernal viaja a Madrid pendiente de recibir el alta médica
Marc Bernal viaja a Madrid pendiente de recibir el alta médica | Agencia EFE

También han entrado en la lista el defensa Gerard Martín, que se retiró al descanso de la victoria del sábado contra el Espanyol (4-1) en LaLiga por unos problemas físicos, y el centrocampista Frenkie de Jong, que reapareció en los minutos finales del derbi catalán tras un mes y medio de ausencia. Por contra, además de los lesionados Andreas Christensen y Raphael Dias 'Raphinha', tampoco podrá jugar en el Metropolitano el defensa Pau Cubarsí, expulsado con tarjeta roja en la derrota azulgrana del pasado miércoles en el partido de ida (0-2). Aun así, el zaguero viajará para apoyar a sus compañeros.

La expedición del Barcelona vuela este lunes por la mañana a Madrid y se ejercitará sobre las 18.00 horas en el Metropolitano, después de que el entrenador Hansi Flick y el delantero Lamine Yamal hayan comparecido en rueda de prensa. La lista del Barça estará formada por los porteros Joan Garcia, Szczesny y Kochen; los defensas Cancelo, Balde, Arajo, Gerard Martín, Kounde, Eric, Cortés y Xavi Espart; los centrocampistas Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Dani Olmo, De Jong, Benal y Tommy; y los delanteros Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford y Roony.

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