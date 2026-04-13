Marc Bernal viaja a Madrid pendiente de recibir el alta médica

También han entrado en la lista el defensa Gerard Martín, que se retiró al descanso de la victoria del sábado contra el Espanyol (4-1) en LaLiga por unos problemas físicos, y el centrocampista Frenkie de Jong, que reapareció en los minutos finales del derbi catalán tras un mes y medio de ausencia. Por contra, además de los lesionados Andreas Christensen y Raphael Dias 'Raphinha', tampoco podrá jugar en el Metropolitano el defensa Pau Cubarsí, expulsado con tarjeta roja en la derrota azulgrana del pasado miércoles en el partido de ida (0-2). Aun así, el zaguero viajará para apoyar a sus compañeros.

La expedición del Barcelona vuela este lunes por la mañana a Madrid y se ejercitará sobre las 18.00 horas en el Metropolitano, después de que el entrenador Hansi Flick y el delantero Lamine Yamal hayan comparecido en rueda de prensa. La lista del Barça estará formada por los porteros Joan Garcia, Szczesny y Kochen; los defensas Cancelo, Balde, Arajo, Gerard Martín, Kounde, Eric, Cortés y Xavi Espart; los centrocampistas Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Dani Olmo, De Jong, Benal y Tommy; y los delanteros Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford y Roony.